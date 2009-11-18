Memur-Sen zam için TBMM'ye yürüdü

T24 - Memur-Sen üyeleri TBMM önünde memur maaşlarına gelecek yıl yapılacak zammı protesto edip toplu sözleşme hakkı ve yüzde 4 artı 4 zam istedi.



Konfederasyon Genel Merkezi önünde toplanan Memur-Sen üyeleri, ''Meclis uyuma, memura sahip çık'', ''Sadaka değil hakkımızı istiyoruz'' ve ''Görüşme değil toplu sözleşme'' sloganları atarak TBMM'nin Çankaya kapısına yürüdü.



Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu görüşmelerde taleplerinin kabul edilmediğini belirterek, son ümit olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na başvuracaklarını söyledi.



2010 yılı bütçesinin sosyal yönünün zayıf olduğunu savunan Gündoğdu, ekonomik küçülmenin faturasının büyümeden pay verilmeyen kamu çalışanlarına kesildiğini, gelir adaletsizliğinin daha da arttığını öne sürdü.



Toplu sözleşme talepleri kabul edilmezse gelecek yıl masaya oturmama kararı aldıklarını anımsatan Gündoğdu, Anayasa Mahkemesi'nin sendikalı memurlara verilen 10 liralık toplu görüşme pirimini kaldırmasını, hükümetin bu yıl memurlara ek ödeme vermemesini, KEY ödemelerindeki sıkıntıların henüz giderilememesini ve memurlardan alınan tedavi katılım payına yapılan zammı eleştirdi.



Gündoğdu, taleplerini memurlara toplu sözleşme ve grev hakkının tanınması, memurların siyaset yasağının kaldırılması, gelecek yıl memur maaşlarına yüzde 4 artı 4 zam yapılması, ek ödeme olarak 30 artı 30 lira ödenmesi, 10 liralık toplu görüşme priminin tekrar verilmesi olarak sıraladı.



Açıklamanın ardından konfederasyon yöneticileri, taleplerini Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine iletmek üzere TBMM'ye gitti.