Memur-Sen: TÜİK bu işten vazgeçsin

Memur-Sen, kişi başına açlık sınırını 63.75 YTL olarak açıklayan TÜİK Başkanına “Bu parayla bir ay yaşa seni yılın bürokratı seçelim” çağrısı yaptı.





Memur-Sen'in yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı kişi başına 63,75 YTL ve dört kişilik bir aile için 255 YTL'lik açlık sınırı rakamlarının yanlış olduğu ve bu rakamların hiçbir kurumca baz alınmadığı iddia edildi.



TÜİK'in açlık sınırı araştırması yapmaktan vazgeçmesi gerektiği öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK bir kişinin günlük 2 bin 100 kalorilik gıda gereksiniminin maliyetinin 1,6 YTL olduğunu hesaplıyor. Bugün simit fiyatı bile 60 kuruş. Bir vatandaş üç öğün simit yerse 1,8 YTL ediyor. Dolayısıyla TÜİK'in dört kişilik bir aile için açıkladığı 255 YTL açlık sınırı rakamının gerçek hayatta hiçbir karşılığı yoktur. TÜİK Başkanı'nın 'Rakamlarımız, Türkiye gerçeğini yansıtıyor' sözü de doğru değildir. TÜİK'in hesabına göre, kişi başına açlık sınırı 63,75 YTL düşüyor. TÜİK Başkanı'na çağrıda bulunuyoruz; 63,75 YTL ile bir ay yaşa, bizde

seni yılın bürokratı seçelim."



Memur-Sen'in hesabına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 817 YTL, yoksulluk sınırının