Memur-Sen: Kasımda açlık sınırı 3 bin 107, yoksulluk sınırı 8 bin 823 lira oldu

Memur-Sen'in kasım ayı açlık-yoksulluk araştırmasını yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre kasımda 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 3 bin 107, yoksulluk sınırını ise 8 bin 823 lira olarak hesapladı. Memur-Sen’in aynı araştırmasının ekim ayı verilerinde ise yoksulluk sınırı 8 bin 595, açlık sınırı 3 bin 27 lira olarak hesaplanmıştı. Böylece bir ayda, yoksulluk sınırının 228 lira, açlık sınırının ise 80 lira arttığı görüldü.

Kasımda en çok LPG, mazot ve uçak bileti fiyatı arttı. Fiyatı en çok yükselen gıda ürünü ise yüzde 24,81 ile patlıcan oldu.

LPG yüzde 19,55 arttı

Memur-Sen’in araştırmasına göre; gıda, ulaşım, eğitim, kişisel temizlik, sağlık ve giyim fiyatlarında ekim ayına göre artış yaşandı.

Ekim ayına göre en çok artışın LPG, mazot ve uçak bileti fiyatlarında olduğu kaydedildi. LPG dolum ücretinin yüzde 19,55 arttığı belirtildi. Mazottaki artış yüzde 10,13 olurken uçak bileti fiyatlarının yüzde 9,95 arttığı bildirildi.

En çok artış patlıcan, en çok düşüş karnabaharda görüldü

Gıda fiyatlarındaki artış ise yüzde 2,65 alarak açıklandı. En çok artış yaşanan gıda fiyatları şöyle sıralandı:

“Kasım ayında, ekim ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 24,81 artışla patlıcan, yüzde 21,71 artışla sivri biber, yüzde 15,24 artışla domates, yüzde 14,51 artışla kuru kayısı, yüzde 13,27 artışla ayçiçeği yağı oldu.

En çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 38,75 azalışla karnabahar, yüzde 21,42 azalışla ıspanak, yüzde 20,12 azalışla marul, yüzde 17,54 azalışla limon, yüzde 14,43 azalışla pırasa fiyatlarında yaşandı.”