Memur-Sen: Ekimde açlık sınırı 3 bin 27 TL oldu

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre; Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 27 lira, yoksulluk sınırı ise 8 bin 595 lira oldu. Memur-Sen’in açıkladığı açlık sınırı, 2 bin 824 lira olan asgari ücreti 203 lira aştı.

Yapılan araştırmaya göre; ekim ayında, eylül ayına göre gıda maddesi fiyatlarında ortalama yüzde 3,12’lik bir artış meydana geldi.

Ekim ayında, eylül ayına göre en büyük artışlar, yüzde 36,99’la sivri biber, yüzde 32,25’le domates, yüzde 19,65’le kabak, yüzde 14,29’la patates; en çok düşüşler ise yüzde 34,68’le limon, yüzde 11,96’yla elma, yüzde 7,43’le havuç, yüzde 6,14’le kuru soğan fiyatlarında yaşandı.

Isınma fiyatlarında ortalama yüzde 13,71’lik bir artış gözlenirken barınma fiyatlarında da yüzde 1,43’lük bir artış oldu. Aydınlanma fiyatında ise herhangi bir değişim olmadı.

Giyim ve ulaşım fiyatları arttı

Giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 4,06’lık bir artış gözlendi. Giyim fiyatlarındaki en büyük değişim, yüzde 19,25 artışla erkek ceketi, yüzde 18,77 artışla pardösü, yüzde 17,21 artışla çocuk elbisesinde oldu.

Ekim ayında ulaşım fiyatlarında ise yüzde 1,96’lık bir artış olduğu belirlendi. Bu alandaki en büyük değişimlerin, yüzde 19,27 artışla LPG, yüzde 6,63 artışla mazot fiyatlarında olduğu gözlendi.

Kişisel temizlik ve bakım ürünü fiyatlarında ise yüzde 2,12’lik bir artış oldu. Kişisel temizlik ve bakım ürün fiyatlarındaki en büyük değişimin, yüzde 6,99 artışla tıraş malzemesi fiyatlarında olduğu tespit edildi.

Sağlık ve eğitim-kültür fiyatları yüzde 1.57 arttı

Ekim ayında, sağlık ürünü fiyatları yüzde 1 arttı. Gözlük camı ve çerçevesi fiyatları yüzde 3,19 yükselirken ilaç fiyatları yüzde 0,1 azaldı. İnşaat malzemelerinde ise yüzde 3’lük bir artış yaşandı. Bu alandaki en büyük değişimin, yüzde 6,27 artışla pencere (PVC), yüzde 4,68 artışla fayans fiyatlarında olduğu gözlendi.

Eğitim-kültür fiyatlarında da yüzde 1,57’lik bir artış oldu. Yurt dışı tur fiyatları yüzde 10,82, tiyatro biletleri yüzde 8,94, bilgisayar fiyatları ise yüzde 5,48 yükseldi.

Haberleşme fiyatları ise yüzde 0,9 arttı. Bu alandaki en büyük değişimin, yüzde 2,1 artışla telefon ekipmanları, yüzde 1,92 artışla telefon onarım fiyatlarında olduğu gözlendi.