Memur-Sen 2009’da yüzde 12 zam istiyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu çalışanlarının maaşlarına Ocak 2009'da yüzde 12 zam yapılmasını istediklerini bildirdi.



Gündoğdu, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.



Kamu çalışanlarına 2008 yılında yüzde 5,96 zam verildiğini dile getiren Gündoğdu, buna karşın enflasyonun yüzde 10,76 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Gündoğdu, kamu çalışanlarının Kasım ayı itibarıyla enflasyon bazında yüzde 4,8 alacağı bulunduğunu, bu rakamın Aralık ayında yüzde 5'i aşacağını savundu.



Gündoğdu, "Memur-Sen olarak 2008 yılı enflasyon farkı olarak yüzde 5, 2009 toplu görüşmelerinde birinci 6 ay için kararlaştırılan yüzde 4 ve 2009 yılı birinci 6 aylık dönemde oluşacak yüzde 3'lük enflasyon farkı tahminiyle birlikte Ocak 2009'da yüzde 12 maaş zammı istiyoruz" diye konuştu.



Toplu görüşmeler sonunda imzalanan mutabakat metninin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda "gevşeklik" olduğunu savunan Gündoğdu, bu konuda adımların ivedilikle atılmasını istedi.



Ek ödemelerle ilgili 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi KİT personeline adil davranılmadığını öne süren Gündoğdu, bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.



Türkiye'de yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gündoğdu, yeni anayasayla kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı tanınmasını ve siyaset yasağının kaldırılmasını istediklerini belirtti.



Asgari ücret görüşmelerinin sürdüğünü anımsatan Gündoğdu, asgari ücretin vergi dışı bırakılarak Kasım ayında tespit ettikleri 816 YTL'lik açlık sınırının üzerine çekilmesi gerektiğini söyledi.



Gündoğdu, ekonomik krizin etkilerinin azaltılması için de doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarının düşürülmesini, istihdam artırmaya odaklı politikaların yürürlüğe konulmasını, gelir vergisi oranlarının 5 puan indirilmesini, Merkez Bankasının faiz indirimine gitmesini, profesyonel askerlik ve bedelli askerliğin yeniden gündeme alınmasını önerdi.



Yerel seçimlerde israf yapılmaması gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, IMF ile yürütülen ilişkilerde de özenli ve dikkatli davranılmasını istedi. Gündoğdu, IMF'nin güçlü Türkiye idealinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu dile getirerek, IMF ile yapılan anlaşmaların ekonomi bürokrasisini tembelleştirdiğini, IMF'ye ekonomik verilerle ilgili bilgi verilmesinin milletin onuruna dokunduğunu kaydetti.



CHP'nin "başörtüsü açılımı" konusuna da değinen Gündoğdu, "Bu bir siyasi tövbe ise Allah tövbelerini kabul etsin. Sayın Baykal bu çıkışıyla millete doğru yol alıyor" dedi.



Gündoğdu, bir gazetecinin, "(CHP'nin bu açılımını samimi bulursak plaket veririz) demiştiniz, verecek misiniz?" sorusunu yanıtlarken, "Bu tablodan memnunuz ama bir söz vardır. 'Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar' karakolu gördük, doğru söylüyorlar. Mahkemeyi de bir görelim. Bunun sonunda basının önünde plaketlerini inşallah takdim ederiz" diye konuştu.

