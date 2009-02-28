Türk Sağlık-Sen üyeleri, Abdi İpekçi Parkı'nda düzenlenen mitingde; ekonomik, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesini istedi.





Çeşitli illerden Ankara'ya gelen sendika üyeleri, Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi önünde toplandı. Daha sonra mitingin yapılacağı Abdi İpekçi Parkı'na yürüyen sendika üyeleri, taleplerini içeren pankartlar taşıyıp, "Sözleşmeli kölelik istemiyoruz", "Memur sandıkta hesap soracak" ve "Başbakan duy sesimizi, kadroya geçir sözleşmeliyi" şeklinde sloganlar attı.



Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, mitingde yaptığı konuşmada, kamu çalışanlarının yaşadığı sıkıntıların her geçen gün katlanarak arttığını, sağlık çalışanlarının sıkıntılarının ise vahim bir duruma geldiğini söyledi.



Sözleşmeli personelin ise "dram yaşadığını" dile getiren Kahveci, "Sözleşmeli kamu çalışanları, işleri ve eşleri arasında bir tercihe zorlanmışlardır. Çalışanların yüzde 80'inden fazlasının çalışmak için yaşadığı şehri ve ailesini terk etmesi, yaşanılan sıkıntıyı anlatmaya yeterlidir" dedi.



Sözleşmeli personel istihdamı nedeniyle farklı mali ve sosyal haklara sahip çalışanlar yaratıldığını ifade eden Kahveci, bu uygulamanın çalışma barışını bozduğunu, çalışanları işten çıkarılma korkusuna ittiğini kaydetti.



Kahveci, sözleşmeli personel açmazından kurtulmanın tek yolunun sözleşmeli personele kadro verilmesinden geçtiğini belirtti.



Genel seçimler öncesinde yaklaşık 218 bin geçici işçinin daimi kadroya geçirildiğine işaret eden Kahveci, "Yerel seçimlerden önce de sözleşmeli personel kadro verilmelidir. Vermezseniz bunun hesabını size 29 Martta yaşatırız" diye konuştu.



Sağlıkta farklı istihdam biçimleri uygulanmasını da eleştiren Kahveci, "Adında 'adalet' olan bir parti, çalışanlar arasında adaletsizlik yapamaz" dedi.



Kahveci, ayrıca hizmetli kadrosunda bulunanların memur kadrosuna geçirilmesini, döner sermayelerin adil bir şekilde dağıtılmasını, nöbet ücretlerinin yükseltilmesini, sağlık çalışanlarına insanca yaşayacak temel ücret verilmesini, ekonomik krizin etkilerine karşı kamu çalışanlarına 200 TL ek zam yapılmasını talep etti.



Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız da sağlık çalışanlarının bir hak mücadelesi verdiklerini ve eninde sonunda bunda başarıya ulaşacaklarını söyledi.



Ekonomik krize karşı işçiyi, çiftçiyi, memuru, dul ve yetimi içermeyen bir formülün başarılı olma şansı bulunmadığını ifade eden Akyıldız, bu kesimlere verilecek "hediye çekinin" önemli bir enstrüman olarak kullanılabileceğini belirtti. Akyıldız, bu kesimlere verilecek paranın tekrar ekonomiye kazandırılacağını, bunun da çarkların dönmesini sağlayacağını kaydetti.



Bircan Akyıldız, "Üretim düşerse ekonomiye çare bulamazsınız. Krizin çaresi üretimdir ama üretilen malın tüketimle desteklenmesi gerekmektedir" dedi.



Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığına yürüyen sağlık çalışanları, bakanlık bahçesinin demirlerine "Sayın Başbakan imzanıza sahip çıkın" yazılı pankartı astı.

