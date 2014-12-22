Memur maaşına 2015'te ne kadar zam gelecek?

2015 yılına girmeye sayılı günler kala, memur maaşlarının ne kadar zamlanacağı merak konusu. Bundan önceki yıllarda enflasyon rakamlarına göre zam alan memurların maaşı, 2015 yılında birinci ve ikinci altı ay için yüzde 3’er zamlanacak. Geçen sene en düşük memur maaşı bin 887 liradan 2 bin 25 liraya yükselmişti.

Radikal'in haberine göre, 14 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme" metninde; 01/01/2015-30/06/2015 döneminde geçerli olmak üzere, aylık katsayısı (0,079095), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,23858), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,025081) olarak belirlendi.

Unvanlar düzeyinde 2015 Ocak memur maaşları şöyle olacak:

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 8.584,61

TBMM GENEL SEKRETERİ 8.584,61

MÜSTEŞAR 8.260,55

MÜSTEŞAR 5510 7.921,92

VALİ 8.260,55

DEVLET PERSONEL BAŞKANI 7.717,26

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI 9.844,34

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YRD. 9.309,03

GENEL MÜDÜR 7.181,95

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI 7.181,95

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI 7181,95

GENEL MÜDÜR YARD. 5.843,59

VALİ YARDIMCISI 5.913,52

KAYMAKAM 5.920,39

KAYMAKAM (7/1) 5510 3.507,27

KAYMAKAM (7/1) 5434 3.658,91

I.HUKUK MÜŞAVİRİ 5.843,59

HUKUK MÜŞAVİRİ (1-4) 3.959,36

AVUKAT (1-4) 3.324,87

DAİRE BAŞKANI 5.571,82

BAŞMÜFETTİŞ (1-4) 4.972,02

MÜFETTİŞ (1-4) 4.972,02

MÜFETTİŞ (1-1) 4.976,85

MÜFETTİŞ (2-1) 4.649,53

MÜFETTİŞ (3-1) 4.478,61

MÜFETTİŞ (4-1) 4.461,66

MÜFETTİŞ (5-1) 4.173,53

MÜFETTİŞ (6-1) 4.097,71

MÜFETTİŞ (7-1) 3.904,96

MÜFETTİŞ (7-1) 5510 3.777,30

MÜFETTİŞ YRD. 3.483,96

İÇDENETÇİ (1-4) 4.972,02

İÇDENETÇİ (2-1) 4.649,53

İÇDENETÇİ (3-1) 4.478,61

İÇDENETÇİ (4-1) 4.461,66

İÇDENETÇİ (5-1) 4.173,53

İÇDENETÇİ (6-1) 4.097,71

İÇDENETÇİ (7-1) 3.904,96

DPB UZMANI (1-4) 4.972,02

DPB UZMAN YARD. 3.334,81

MALİ HİZMETLER UZMANI (1-4) 3.961,84

MALİ HİZMETLER UZMAN YARD. 2.825,78

MÜHENDİS (1-4) 3.493,47

MİMAR (1-4) 3.493,4

MÜHENDİS (8-1) 3.067,18

VETERİNER HEKİM 1-4 3.464,32

VETERİNER HEKİM 8-2 3.093,42

ŞUBE MÜDÜRÜ 3.416,03

İSTATİSTİKÇİ (1-4) 3.073,31

SOSYOLOG (1-4) 2.195,93

SOSYAL ÇALIŞMACI (1-4) 2.779,97

UZMAN (1-4) 2.557,24

MÜTERCİM (1-4) 2.444,51

ÖĞRETMEN (1-4) 2.562,67

ÖĞRETMEN (9-1) 2.205,13

VHKİ (1-4) 2.396,35

VHKİ (9-1) 2.008,20

İCRA MEMURU (1-4) Derece 5 2.314,63

İCRA MEMURU (9-1) 1.971,23

MEMUR (1-4) Derece 5 2.314,63

MEMUR (9-1) 1.971,23

HİZMETLİ (1-4) 2.043,40

HİZMETLİ (9-1) 1.8300