2015'te 74 bin devlet memuru alınacak

Türkiye'de devlet memuru sayısı 2,3 milyonu aştı. Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam çalışan sayısı 3,2 milyona yaklaştı. En fazla devlet memuru 821 bin 320 kişi ile eğitim-öğretim hizmetlerinde istihdam ediliyor. Devlet memurlarının yaklaşık 62,45'ini erkek, yüzde 37,55'ini ise kadın çalışanlar oluşturuyor. Önümüzdeki yıl ise 74 bin memur alınması planlanıyor.



İbrahim Yılmaz’ın AA’da yer alan haberine göre, Türkiye 'de 2,36 milyon devlet memuru bulunuyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam çalışan sayısı 3,2 milyona yaklaşıyor. AA muhabirinin Devlet Personel Başkanlığının (DPB) verilerinden derlediği bilgilere göre, genel olarak bakıldığında, kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru, sözleşmeli personel, sürekli ve geçici işçi, öğretim üyesi, hakim ve savcı ile askeri personel dahil toplam 3 milyon 195 bin 938 kişi çalışıyor.

Eylül 2014 itibarıyla, DPB'nin görev alanına giren kamu kurumlarında toplam 2 milyon 366 bin 279 devlet memuru, 94 bin 850 sözleşmeli personel, 302 bin 678 işçi, 23 bin 666 geçici personel istihdam ediliyor.

Kamu iktisadi teşebbüslerinde 5 bin 148 memur, 70 bin 429 sözleşmeli personel, 61 bin 996 sürekli ve geçici işçi, 3 bin 444 kapsam dışı personel çalışıyor.

Kamuda istihdam edilen personelin yüzde 13,64'ü merkezde, yüzde 84,23'ü taşra teşkilatında çalışıyor. Bu yılın eylül ayı itibarıyla yurtdışında çalışan personel sayısı 553 oldu.

Devlet memurlarının yaklaşık 62,45'ini erkek, yüzde 37,55'ini ise kadın çalışanlar oluşturuyor. Üst düzey devletmemurlarına bakıldığında toplam üst düzey 5 bin 152 devlet memuru bulunuyor. Üst düzey devlet memurlarının 5 bin 872'sini (yüzde 90,80) erkekler, 595'ini (yüzde 9,20) ise kadınlar oluşturuyor.

Bu arada, Türkiye'de en fazla devlet memuru, eğitim -öğretim hizmetlerinde istihdam ediliyor. Eğitim-öğretim hizmetlerinde 821 bin 320 memur çalışırken, bunu 451 bin 85 kişi ile genel idare hizmetleri, 386 bin 561 kişi ilesağlık hizmetleri, 251 bin 672 ile emniyet hizmetleri izliyor.

Toplam gider yüzde 7,2'ye gerileyecek



Gelecek yıl merkezi yönetim kapsamındaki idarelere 40 bini kontenjan olmak üzere toplam 74 bin yeni personel alınması programlanıyor.

Toplam personel giderlerinin GSYH'ye oranının da önnceki yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 7,2'ye gerilemesi öngörülüyor.

Gelecek yıl genel maaş ve ücret artış oranı da toplu sözleşmelerde belirlendiği üzere ocak ve temmuz dönemlerinde yüzde 3 olarak uygulanacak.