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Ekonomi

Memur maaş zamları belli oldu

Hükümet ve memurlar arasındaki görüşmeler sonrası rakamlar belli oldu. Açıklanan rakamlara göre 2014 için memur taban aylığına 175 TL, 2015 için ise yüzde 3+3 zam verilecek

07 Ağustos 2013 23:17


Hükümet ve memurlar arasında bir süreden beri süren görüşmeler sonrası zam rakamları belli oldu. Açıklanan rakamlara göre 2014 için memur taban aylığına 175 TL, 2015 için ise yüzde 3+3 zam verilecek. 2015'te enflasyon farkı oluşursa bu fark zam oranlarına yansıtılacak. Kamu-Sen ve KESK'ten ise sert açıklamalar yapıldı.

Hürriyet Ekonomi'de yayımlanan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Faruk Çelik, Kamu görevlilerinin 2014-2015 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere kamu görevlileri sendikaları ile Hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde mütabakatla sonuçlandığını söyledi.

Memur sendikaları ile Hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmayla memurların taban aylığına 2014 yılı için 175 lira, 2015 yılının her iki dönemi için ise yüzde 3+3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Yaklaşık 2,6 milyon memur ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini ilgilendiren ve memur sendikaları ile Hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devam edildi. Hükümet'in dün yaptığı 2014 için 3+3, 2015 için de 3+3 zam teklifi, memur konfederasyonlarının kabul etmemesi üzerine bugün süren görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Varılan anlaşmaya göre; 2014 yılında memurların tamamına taban aylığına 175 lira, 2015 yılının her iki dönemi için ise 3+3 ve enflasyon farkı oranında zam yapırken, öğretmenlere 150 lira ek ödeme verilecek.


'Bakan beni konuşturmadı'

 
Bakan Çelik'in toplu sözleşme uzlaşısını açıkladığı basın toplantısında, canlı yayınların yapıldığı sırada, Kültür Sanat-Sen Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri Efser Akman'ın bazı itirazları dikkat çekti. Akman, "Bakan beni konuşturmadı. Mikrofonumu kapattılar. Şunu söylemeye çalışıyordum ki, mutabakat yetkisi, kamu emekçileri adına yetkili konfederasyona verilse bile, tüm konfederasyonların ve hizmet kollarının yer aldığı toplu sözleşme masasında müzakere olması gerekiyordu. Bu yapılmadan, bizi bakan emrivakisiyle toplantıya çağırdılar. Bu sözleşme hukuksuzdur, demek istemiştim. Ahmet Gündoğdu öncelikle diğer iki konfederasyon başkanı ile konuşması gerekirken, doğrudan hükümetle, masaya oturmuştur" dedi.

 

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