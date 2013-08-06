Hükümetten memura yüzde 3+3 zam teklifi

Hükümetin milyonlarca memur için 2014/2015 yılını kapsayan zam teklifi açıklandı. Hükümet, memurlara toplu sözleşme görüşmelerinde 2014 için 3+3 veya 100 TL brüt maaş zammı, 2015 için ise 3+3 zam teklifinde bulundu.

Hürriyet Ekonomi'de yayımlanan habere göre, hükümetin memurlara sunduğu ilk teklif 2014 Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3+3, 2015 Ocak ve Temmuz aylarında da yüzde 3+3 oranında artırılmasını içeriyor. Hükümetin sunduğu ikinci seçenekte ise 2014 yılı için taban aylığı tutarında 100 lira brüt artış yapılması 2015 Ocak ve Temmuz aylarında ise yüzde 3+3 oranında artış yapılması önerisi yer aldı.

Hükümetin, öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminat tutarlarının 2014 yılı Ocak ve Temmuz aylarında 40+40 lira olmak üzere toplam 80 lira artırılmasını ve 4/C'li personele aile yardımı ödeneği verilmesi ve ücretlerinde 150 lira brüt artış yapılmasını da önerdi.

Memur- Sen taban maaşa 2014 için için yüzde 6+6, 2015 yılı için yüzde 6+6 artış yapılmasını istiyordu.