Memur direndi, silahlı soyguncu kaçtı

İstanbul Kayışdağı'ndaki PTT şubesine gelen silahlı soyguncu, memurun karşı koyması üzerine kaçtı. Zanlı, kamera görüntülerinden yakalandı.

Ataşehir’de PTT şubesini soymaya çalışan Ali Rıza T.(43), görevli memur R.I’nın direnmesi üzerine silahını bırakarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şüpheli kısa süre içinde yakalandı.

Kayışdağı Mahallesi’nde bir PTT şubesinde 23 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda silahlı ve maskeli şekilde müşteri gibi içeri giren şüpheli, kasada bulunan PTT memuruna bir poşet uzatarak paraları içine doldurmasını istedi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında memur R.I.’nın direnmesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında elindeki silahı düşüren şüpheli, bir süre sonra olay yerinden hızla kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek soyguncunun kimliğini tespit etti. Şüpheli Ali Rıza T., evinde gözaltına alındı.

Daha önceden kavga etmekten poliste kaydı bulunduğu öğrenilen Ali Rıza T.’nin polisteki ifadesinde, işsiz ve parasız olduğu için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi.