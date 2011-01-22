-MEMUR ADAYLARININ BAŞVURULARI BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Devlet Personel Başkanlığı, bu yılın ilk memur atamasıyla ilgili süreci 24 Ocak 2011 Pazartesi günü başlatırken, 2011'in Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve yerleştirme takvimini de belirledi. Kamu kurum ve kuruluşlarınca tespitleri 2010 yılında yapılan ve öğretmenler ile kariyer meslek memurları dışındaki kadro ve pozisyonlara alınacak 6.560 memur için başvurular pazartesi başlıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarınca daha önce Devlet Personel Başkanlığına gönderilen toplam 6.560 kadro ve pozisyona yerleştirilmek isteyen memur adayları, pazartesinden itibaren 2 Şubat Çarşamba akşamına kadar ÖSYM Başkanlığının ''www.osym.gov.tr'' adresi üzerinde tercihte bulunacak. Geçen yılın son döneminde yapılan KPSS'ye göre ilk defa kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelin 1.557'si bakanlıklarda, 1.693'ü bakanlıklara bağlı müsteşarlık ve genel müdürlüklerde, 431'i başkanlıklarda, 853'ü üniversitelerde, 932'si de mahalli idareler, il özel idareleri, il afet ve acil durum müdürlükleri ve birlik müdürlüklerinde görev yapacak. Bu yerleştirmede Sağlık Bakanlığı 541, İçişleri Bakanlığı 380, Ulaştırma Bakanlığı 236, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 140, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 86, Adalet Bakanlığı 83, Dışişleri Bakanlığı 75, Çevre ve Orman Bakanlığı 11, Kültür ve Turizm Bakanlığı da 5 yeni memur alacak. Müsteşarlık ve Genel Müdürlüklerde ise en fazla memur alımını 337 memur ile Gümrük Müsteşarlığı gerçekleştirecek. Bunu 277 memurla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 213 memurla SHÇEK, 202 memurla Karayolları, 198 memurla da Devlet Su İşleri (DSİ) izleyecek. Sosyal Güvenlik Kurumunun 164 yeni memur alımında bulunacağı bu yerleştirmede, mahalli idarelerde istihdam edilecek 932 yeni memurun 525'i il afet ve acil durum müdürlüklerinde, 58'i de sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde çalışacak. Bu dönemde KİT'lere de 1.094 yeni memur alınacak. Bu memurların 236'sı Türkiye Elektrik İletim A.Ş, 195'i Toprak Mahsulleri Ofisi, 170'i Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 144'ü de Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bünyesinde işe başlayacak. Yeni memurların 529'u lise, 1.698'i 2 yıllık yüksekokul, 4.333'ü ise 4 yıllık yüksekokul mezunları arasından seçilecek. -95 DEĞİŞİK KADROYA ATAMA YAPILACAK- Yeni memurlar, 95 kadro ve pozisyona atanacak. Yeni memurların 1.273'ü mühendis, 865'i veri hazırlama işletmeni, 428'i hemşire, 331'i bilgisayar işletmeni, 240'ı tekniker, 187'si muhafaza memuru, 169'u psikolog, 161'i enformasyon memuru, 101'i zabıt katibi, 96'sı da şoför olacak. Sekreterden tahsildara, tren teşkil memurundan yol bekçisine kadar değişik meslek gruplarında yer alacak yeni memurların kadro ve pozisyonları ile buralara yapılacak atama sayıları şöyle: ''Ambar memuru (101), arama ve kurtarma teknisyeni (98), arşiv memuru (3), aşçı (1), avukat (88), ayniyat memuru (2), bekçi (4), bilet kontrol memuru (10), bilgisayar işletmeni (331), bilgisayar mühendisi (3), biolog (5), çevre mühendisi (3), çocuk eğitimcisi (1), çocuk gelişimcisi (20), çözümleyici (18), dağıtıcı (6), dava takip memuru (18), diyetisyen (29), ebe (60), elektrik mühendisi (2), elektrik-elektronik mühendisi (1), endüstri mühendisi (11), enformasyon memuru (161), fen memuru (1), fizikçi (10), fizyoterapist (98), harita mühendisi (24), hemşire (428), hizmetli (40), hukuk müşaviri (7), icra memuru (35), inşaat mühendisi (57), inşaat teknikeri (2), istatistikçi (7), istidlalci (6), jeofizik mühendisi (18), jeoloji mühendisi (18), kaloriferci (15), kimya mühendisi (2), kimyager (19), kontrol memuru (1), koruma ve güvenlik görevlisi (41), kütüphaneci (13), laborant (3), makina mühendisi (4), manevracı (1), matematikçi (2), memur (893), meteoroloji mühendisi (5), mimar (119), muayene memuru (42), muhafaza memuru (187), muhasebeci (21), mühendis (1.123), mütercim (15), odyolog (5), orman muhafaza memuru (2), öğretmen (12), pedagog (15), peyzaj mimarı (1), programcı (25), psikolog (169), rasatcı (1), restoratör (1), sağlık fizikçisi (12), sağlık memuru (23), sağlık teknikeri (45), sağlık teknisyeni (17), sanat tarihçisi (1), santral memuru (34), satınalma memuru (20), satış memuru (8), sayaç memuru (1), sekreter (33), sosyal çalışmacı (180), sosyolog (11), şehir plancısı (31), şoför (96), tahsildar (8), tapu arşiv memuru (40), teknik ressam (2), tekniker (240), teknisyen (159), teknisyen yardımcısı (7), tercüman (1), topoğraf (1), tren teşkil memuru (6), uzman yardımcısı (12), veri hazırlama kontrol işletmeni (865), veteriner hekim (22), veznedar (13), yol bekçisi (2), yurt yönetim memuru (103), zabıt katibi (101), ziraat mühendisi (2).'' ÖSYM'nin yerleştirme sonuçları, daha sonra açıklanacak ve yeni memurlar, güvenlik soruşturması ve diğer prosedürlerin ardından göreve başlayacak. -2011'İN KPSS TAKVİMİ- Bu arada Devlet Personel Başkanlığı, bu yılın KPSS ve yerleştirme takvimini de belirledi. Buna göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik için 9-25 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunulacak. Bu grubun KPSS sınavı da 9-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başkanlığın ilan ettiği yerleştirme takvimine göre de, Devlet Personel Başkanlığı, 1. yerleştirmede, kamu kurum ve kuruluşlarının memur taleplerini 1 Mart-8 Nisan tarihleri arasında alacak. Bu kadro ve pozisyonlara ilişkin listeler 9 Mayıs'ta da ÖSYM'ye gönderilecek. Memur adayları, 30 Mayıs-8 Haziran tarihlerinde ÖSYM'ye tercihte bulunacak. 2. yerleştirmede ise kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri 5-30 Eylül tarihleri arasında toplanacak. Devlet Personel Başkanlığı, yeni memur kadrolarını 24 Ekim'de ÖSYM'ye iletecek. ÖSYM de 21-30 Kasım tarihleri arasında, 2. yerleştirme taleplerini alacak.