Memphis Depay: İlk maçın karşılığını vermemiz gerekiyordu; kendimize güvenerek oynadık ve eğlendik

Hollanda, 2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'yi 6-1 yendi. Memphis Depay 3 gol 1 asistle maçın yıldızı oldu. Hollandalı oyuncu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Hollanda’nın Türkiye’yi 6-1 yendiği maçta üç gol atan Memphis Depay, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, “Sonuçla ilgili çok mutluyum. Aslında ilk maçın karşılığını vermek gerekiyordu. Kendimize güvenerek oynadık, aslında eğlendik. Türk seyirciler de güçlü destek verdiler. Daha iyi bir takımdık ve maçı iyi değerlendirdik” dedi.

Bundan sonraki maçlar için düşünceleri sorulan Hollandalı oyuncu, “Bizim için önemli bir adımdı. Bu büyük bir adım. Önümüzdeki ay için bize çok çok güzel fırsat verdi. İleri gidiyoruz, bunu devam ettireceğiz” yanıtını verdi.

Türkiyeyi yenen Hollanda, G Grubu'nda 13 puanla zirveye yerleşti.