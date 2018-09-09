Memorandumun bitmesi Çipras'ı kurtarmıyor, halk yangından hükümeti sorumlu tutuyor

2010 yılında almaya başladığı yardım paketlerini bu yıl ağustos ayında bitiren Yunanistan'da son yapılan anketlere göre, iktidar partisi SYRIZA aldığı yüzde 19'luk oy oranıyla ana muhalefet partisi Nea Dimokratia'nın (Yeni Demokrasi) gerisinde kaldı. Yunanistan'daki araştırma şirketi MARC tarafından yapılan ankette ana muhalefet partisinin oy oranı yüzde 29.9 olarak verildi.

Yunanistan'ın aşırı sağ partisi olan Altın Şafak da aldığı yüzde 6.9'luk oy oranıyla üçüncü parti olarak yer aldı. Değişim Hareketi yüzde 6.4, Komünist Partisi yüzde 6 oy oranı alırken, iktidarın küçük ortağı ANEL ise yüzde 1.2 oy oranı alarak listenin sonunda yer aldı.

Ayrıca, ankete katılanların yüzde 78'i, hükümetin Mati'deki yangından sorumlu olduğuna inanırken, yüzde 75'i SYRIZA-ANEL iş birliğine öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış durumda olduğu belirtildi.

Yüzde 82'si memorandumun bitse de ülkede mali sıkıntının devam ettiğini ve yüzde 72'sinin de Aleksis Çipras’ın Uluslararası Selanik Fuarı'nda yaptığı açıklamalara inanmadığı kaydedildi.

Son olarak ankete katılanların yüzde 70'inin de Meclis'in Makedonya ile varılan isim anlaşmasına (Prespa Anlaşması) 'hayır' demesini istediği belirtildi.

Yunanistan olası erken bir seçim gitmediği takdirde 2019'un sonbaharında seçime gidecek.

Yunanistan'da son durum ne?

Ağır borç yükü altındaki Yunanistan 8 yıl sonra ilk kez dışarıdan yardım almayacak. 2010'da başlayan yardım paketleri bu yılın ağustos ayında son bulmuştu.

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu'nundan (IMF) oluşan troyka, Yunanistan'a 2010, 2012 ve 2015 yıllarında 3 pakette toplam 289 milyar Euro kredi vermişti. Bu rakam küresel finans tarihinin en büyük kurtarma paketi olmuştu.

2015 yılında Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) adlı fonla imzalanan anlaşma kapsamında ülkedeki reformlar için Yunan hükümetine 3 yıllığına 61.9 milyar Euro daha kredi verilmişti.

Makedonya ile isim krizi

Yunanistan ile Makedonya arasında 27 yıldır devam eden isim krizi 17 Haziran’da Prespa’da yapılan anlaşma ile çözüme kavuşmuştu. Makedonya'ya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ismini veren anlaşma iki ülke arasındaki krizi bitirmişti.

Yunan siyasetini bölen anlaşmaya halkın çoğunluğu da sıcak bakmıyor. Geçtiğimiz aylarda anlaşmaya karşı Yunanistan’da sokağa çıkan halk, Makedonya Cumhuriyeti’nin ‘Makedonya’ adından vazgeçmesini istiyor.

Siyasette ise iktidar ortağı Bağımsız Helenler Partisi (ANEL) milletvekilleri anlaşma sonrası teker teker istifalarını Meclis’e sunarken, parti son olarak, anlaşma parlamentodan geçerse iktidardan ayrılabileceğini açıklamıştı.

Ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi’de (Nea Dimokratia – ND) ise genel başkan Kuriakos Mitsotakis, anlaşmaya karşı çıksa da parti içerisinde onunla aynı fikirde olmayan milletvekilleri var.

Mati Yangını

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yazlık beldesi olan Mati'de başlayan sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle Rafina ve Nea Vuca'ya sıçrayan yangında 98 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın yangına ilişkin olarak hazırladığı ön raporda, Mati'nin tepesinde yer alan kısımda bir kişinin kuru otları yakması sonucunda yangının çıktığı belirtilmişti.

98 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce evin kül olduğu yangın sonucunda, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras siyasi sorumluluğu üstlendiğini belirtirken, polis ve itfaiye şefleri değiştirildi. Kamu Güvenliği Bakanı Kosta Toskas istifa etti.

Halk, hükümetin geç müdahale ettiğini ve kriz sebebiyle birçok kamu kuruluşunda kesintiye gitmesinin durumu daha da zorlaştırdığı gerekçesiyle tepki gösteriyor.