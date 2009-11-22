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Memoli evlendi

Oyuncu Mehmet Ali Alabora, Pınar Öğün ile perşembe akşamı Ankara Tren Garı’nda aile bireylerinin katıldığı nikâh töreni ile evlendi.

22 Kasım 2009 02:00

T24 - Oyuncu Mehmet Ali Alabora, Pınar Öğün ile perşembe akşamı Ankara Tren Garı’nda aile bireylerinin katıldığı nikâh töreni ile evlendi.


DÜĞÜNDEN FOTOGRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ


Ünlü oyuncu, dün akşam da (cumartesi) İstanbul Sultanahmet’teki tarihi Binbirdirek Sarnıcı’nda dostlarının da katıldığı bir düğün gerçekleştirdi. Çiftin aile dostlarının yanı sıra Gürkan ve Şebnem Uygun, Şevket Çoruh, Haldun Dormen ve Erdal Özyağcılar gibi sanat dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı düğün, nikâh töreninin görüntüleriyle başladı. Frank Sinatra’nın “The Way You Look Tonight” şarkısı ile salona giren çift, papatya tarlası şeklinde hazırlanan pastayı Yasemin Kumral’ın “Bim Bam Bom” şarkısı eşliğinde kesti. Balkan Beat Box Grubu’nun üyesi Ori Kaplan’ın (DJ Shot’nez) sahne aldığı düğün geç saatlerine kadar sürdü.

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