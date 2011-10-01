



Çağnur Öztürk - T24





TNT yeni dizi ve programlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Yeninin yanı sıra yeniden sürümler de mevcut kanalın projeleri arasında. Örneğin Hababam Sınıfı’nı, Gani Müjde dizi olarak çekecek, Al Yazmalım dizisine karşı olduğum kadar bu fikrin de karşısındayım.

Memoli dizisi ise ilk bölümüyle dün akşam başladı, daha doğrusu Dedektif Memoli; Başrollerinde Memet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer ve Süleyman Turan’ın olduğu bir zamanların efsane dizisi Yılan Hikayesi’nin yeni sürümü kısacası…

Ancak Memoli konusunda daha çok olumsuz düşüncelerim vardı, eski tat yakalanmaz her dizi mevsiminde güzel demiştim yine bu düşüncemin arkasındayım ama Tayfun Güneyer’in açıklamalarından daha farklı bir şekilde bekliyordum diziyi.

Dizinin yönetmeni ve senaristi ‘’ben Yılan Hikayesi'ni tekrar çekmiyorum.. Memoli isimli kahramanıma yeni maceralar yazıyorum. Memoli benim için bir çizgi roman kahramanı; hatta zamanında çizgi roman olarak yayınlanması icin girişimlerimiz olmuştu, çizilmişti bile; çizgi roman kahramanları yaşlanmaz, eskimez, sadece başlarına gelenler ve maceralar değişir.. Memoli de, yeni maceralarla geliyor.’ diye belirtmişti.

Bu nedenlerle Memoli karakteri sadece sabit kalacak ve etrafına yeni karakterler eklenecek diye canlandırmıştım kafamda ama gördüm ki sadece aynı karakterleri oynayan oyuncular değişmiş genel olarak. Düşünün komiu Rambo bile duruyor. Bambaşka karakterlerle başlasaydı yeni Memoli daha başarılı olurdu.



Yeni dizinin castını iyi buldum. Memoli’yi canlandıran Emre Kızılırmak da role tam olmuş ama sanki Memet Ali Alabora seslendiriyor diyeceğim neredeyse, bu denli tonlamalar aynı olur…

Burcu Esmersoy’un oyunculuğu, kendi sesiyle oynaması ise beni şaşırttı ve onu da başarılı, sempatik buldum dizide. İlk bölümde keşke diğer diziler gibi modaya uyulup bir tecavüze yeltenme sahnesi konmasaydı…

Daha önce yazdığım bir kıyaslamayı biraz daha açarak paylaşayım;

Memoli- Behzat Ç. arasındaki benzerlikler ve farklar

Memoli, televizyon tarihimiz için önemli ve başarılı bir dizidir. Memoli karakteri de unutulmazlar arasındadır.

Memoli karakteri ve Behzat Ç. karakteri arasındaki büyük benzerliğe gelince; Memoli de Behzat Ç. de kaybettikleri çocuklarının acısını çekerler, vicdan azabı hayat tarzları olmuştur ve iki dizide de bunu flashbacklerle bolca görürüz, aslında senaryonun ana çatısını bu acılar oluşturuyor iki dizide de…Yani polisiye diye izlediğimiz iki dizi de kallavi dramdır.

Her iki karakter de polis kimliğini unutarak insan olduğu için suçluları döverek cezalandırır, işledikleri suçlardan ötürü kinlerini gizlemez. İlk bölümde hatta Memoli belirtti, tepki alınabilir diye düşünüldüğünden; Seni polis kimliğimden bağımsız, insan kimliğimle dövüyorum diyerek. Memoli dizisi daha düzdür, kurgusu bağıntılı ve olağandır, senaryosu…Hatta ilk bölümde oğlunun nasıl öldürüldüğünü pat diye gösterir.

Behzat Ç. dizisinin kurgusu ise çağrışımsal ve çarpıcı kurgudur, izleyiciden çok şey bekler olaylara dahil olup onlarla birlikte çözümün bir parçası olması gibi. Behzat Ç. ‘nin ise ağzı bozuktur, kendini tutmaz, Memoli ise daha temkinlidir ve sinirlendiğinde 10’dan geriye sayar içinden.









