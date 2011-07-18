Memmurlara ikramiye gibi mahkeme kararı!

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Yüz binlerce emekli nefesini tuttu bekliyor





NEFESİNİ TUTANLAR KİM?



DİLEKÇE ÖRNEĞİ



Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılotun, bugün (18 Temmuz 2011) yayımlanan yazısı şöyle:Bugünlerde emeklilerden sorular ve şikayetler yağıyor.Hatta yağmanın da ötesinde bombardımana tabi tutuluyoruz.Konu; emekli ikramiyeleri...Hepsi nefesini tutmuş, bir açıklama bekliyor.Sayıları az da değil, yüz binlerce emekli..OLAY NE?Devlet memuriyetinden ayrılıp, özel sektörde çalışan ve SSK ya da Bağ-Kur’dan emekli olan yüz binlerce kişi var. Ölmüşlerse, varisleri var.Anayasa Mahkemesi, bir süre önce bunlara, memuriyette geçen süreleri için ikramiye ödenmesine olanak sağlayan bir karar verdi (Bkz. 9 Temmuz Tarihli Resmi Gazete).Daha doğrusu, ikramiye ödenemeyeceğine dair yasa hükmünü iptal etti.Bu güzel bir müjdeydi...Nitekim 13 Temmuz günü “Memuriyetten Ayrılanlara İkramiye Müjdesi” başlığıyla, konunun ayrıntılarını açıkladıkBuraya kadar güzel...9 Temmuz’dan itibaren SSK (4/a) ya da Bağ-Kur’dan (4/b) emekliye ayrılanlar, daha önce memuriyette geçen hizmetleri nedeniyle, ikramiye alabilecekler.Bu da güzel...Anayasa Mahkemesi Kararı çıkmadan önce, ikramiye talebiyle dava açan emekliler vardı.Özellikle son 2,5 yıldır Hürriyet’te bunları ısrarla “Dava açın, ikramiyenizi alma şansınız yüksek. Açmazsanız alamama riskiniz var. Anayasa Mahkemesi karar vermeden, bir an önce dava açın” diye yönlendirdik. Defalarca yazdık, daha ötesi dilekçe örneklerini verdik.Şimdi açtıkları dava lehlerine sonuçlanacak. İkramiyelerine kavuşacaklar.Bize de “teşekkür mesajları” yağıyor.Bu da çok güzel...Emekli ikramiyelerinin ödenmesi için dava açan on bini aşkın emeklinin bir kısmı ikramiyelerini aldı. Büyük bir kısmı da, önümüzdeki haftalar ya da aylar içinde ikramiyelerini alacaklar. Harika...Şimdi diyeceksiniz ki “Bunların hepsi çok güzel. Peki.. nefesini tutmuş vaziyette bekleyen yüz binlerce emekli neyin nesi?”Onu da açıklayalım;Anayasa’nın 153. maddesinde, “Anayasa mahkemesi kararlarının geriye yürüyemeyeceği” yazılı. İşte bu madde, dava açmayanlar için sıkıntılı...Bu maddeye göre, yüzbinlerce emekliye deniliyor ki “Arkadaş, bu karar 9 Temmuz 2011’de yürürlüğe girdi. Bu tarihten önce dava açanlar, ikramiyelerini alacaklar. Siz dava açmadığınız için Anayasa Mahkemesi kararı geriye yürümeyecek ve ikramiyenizi alamayacaksınız.”Emekliler de diyor ki;“Devletimize güvenip, dava açmadık. Açanlar ikramiyelerini alıyor. Devlete güvenmek suç olur mu? Şimdi biz ikramiyelerimizi alamayacak mıyız?”Emekliler, “Hukuk devleti”, “kanun önünde eşitlik” ve “adalet” ilkeleri yönünden, yerden göğe kadar haklılar...Olaya bir başka açıdan da şöyle bakabiliriz; Anayasa’nın 153. maddesindeki “İptal kararlarının geriye yürümeyeceği” ilkesi, “tekemmül etmiş ve sonuçlanmış işlemler için” düşünülebilir. Burada, tekemmül etmiş ve sonuçlanmış bir işlem yok. Bu nedenle, daha önce dava açmayanlar, önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na, reddi halinde 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi’ne başvurmayı deneyebilirler.Okuyucularımız, ısrarla istedikleri SGK’ya başvuru dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirler.