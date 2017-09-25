Memleketlerine dönemeyen fındık işçilerine belediye sahip çıktı

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Serdivan İlçesi\'nde fındık bahçelerinde çalıştıktan sonra memleketlerine dönmek isteyen 25 işçi araçları arıza yapınca parkta konaklamak zorunda kaldı. İşçilere sahip çıkan belediye, onları sosyal tesislere yerleştirip, yemek ihtiyaçları karşıladı.

Diyarbakır\'da yaşayan 25 kişilik 3 aile, 1 ay önce Serdivan Dağyoncalı Mahallesi\'ne fındık toplamaya geldi. Bahçedeki işlerini bitiren işçileri Diyarbakır\'dan almaya gelen araç arıza yapınca, işçiler bahçe sahibinden kendilerini 2 gün daha misafir etmesini istedi. Bahçe sahibi işçilerin talebini kabul etmedi. İşçiler bunun üzerine mahallede bulunan parkta 2 gün boyunca kaldı. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar bölgede incelemelerde bulunurken, parkta kalan işçileri gördü. Yusuf Alemdar işçilere sahip çıkarak, Serdivanspor için bölgede yapılan sosyal tesislere yerleştirdi. 3 gündür tesislerde konaklayan işçilerin yemek ihtiyaçları karşılandı.

Fındık işçilerin başında bulunan Asker Gezer, \"Araç arıza yapınca 2 gün daha izin istemişler. Bahçe sahibi, \'Benim harmanım bitti, kusura bakmayın kalamazsınız\' diye cevap veriyor. Bahçe sahibi işçileri alıp parka bırakıyor. Geldim baktım hepsi perişan halde. Bir çare ararken belediye başkanı buradan tesadüfen geçti. Çoluk çocuğu alıp tesise koydu. Yemek ve ev ihtiyaçlarını karşıladı\" dedi.

1 aydır köyde fındık topladıklarını ifade eden Fikriye Gezer, \"1 ay oldu biz buraya geleli. Aracımız bozuldu. Sonra başkan bizi buraya getirdi. Ya bugün, ya yarın memlekete gideceğiz\" diye konuştu.



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