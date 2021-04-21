Memleketi Malatya'da Kemal Sunal anısına müze kurulacak

Türk sinemasının usta isimlerinden Kemal Sunal için memleketi Malatya'nın Doğanyol İlçesi’nde kütüphane ve müze kurulacak.

Doğanyol Belediyesi tarafından yapılacak olan kütüphane ve müze yaklaşık bin metrekare alana kurulacak.

Geçmiş dönemlerde belediye hizmet binası olarak kullanılan ve 2014 yılında büyükşehir yasası ile Doğanyol Belediyesi’ne devredilen ve bugüne kadar atıl durumda bulunan Gökçe Mahallesi’ndeki binanın kütüphane ve müzeye dönüştürülmesi ile yeni yüzü ile hizmet verecek.

Malatya’nın Doğanyol İlçesi Gökçe Mahallesi’nde doğan ve 9 yaşına kadar burada yaşayan Kemal Sunal, babasının İstanbul’a gitmesi ile İstanbul’da nüfus cüzdanı çıkarılıp İstanbul doğumlu olarak yazıldığı ifade ediliyor.

3 Temmuz 2000 yılında kalp krizinden vefat eden Türk sinemasının gülen yüzü, merhum Kemal Sunal’ın replikası Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sanat sokağında açılan kültür evinde 2017 yılında sanat severlere sunulmuştu. (İHA)