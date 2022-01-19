Memleket Partisi'nden Sezen Aksu'ya tepki: Sanatçılar kıymetlidir ama sanatçılar da halkın dini ve milli değerlerine dikkat etmelidir

'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden bir süredir hedefi olan sanatçı Sezen Aksu'ya Memleket Partisi'nden de tepki geldi. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Sezen Aksu'nun bugünkü yanlış söylemleri, Taraf Gazetesi'ni çok okuduğu için yan etkileri olmuş olabilir. Sanatçılar kıymetlidir ama sanatçılar da halkın dini ve milli değerlerine, kutsallarına dikkat etmelidir" diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partisinin Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Aksu'nun sözkonusu şarkısında geçen ve "Hz. Adem'le Hz. Havva'ya hakaret" diye nitelendirilen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözlerine işaret eden Çelebi, Sezen Aksu'nun, Ergenekon kumpası sürecinde Taraf Gazetesi'nde yer alan açıklamalarını hatırlatıp "Sezen Aksu'nun bugünkü yanlış söylemleri, Taraf Gazetesi'ni çok okuduğu için yan etkileri olmuş olabilir. Sanatçılar kıymetlidir ama sanatçılar da halkın dini ve milli değerlerine, kutsallarına dikkat etmelidir" diye konuştu.