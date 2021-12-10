Memleket Partisi’nde görevden alma: Başkan ve yönetimi yerine kayyım atandı

Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Hasan Sargın ve yönetimi genel merkezin onayı ve il yönetiminin oy çokluğuyla verdiği kararla görevden alındı.

Kararla ilgili bir açıklama yapan Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı, görevden alınan Hasan Sargın ve yönetimine bugüne kadarki olan hizmetleri için teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı

"Genel merkezimizin onayıyla, Aydın İl Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz toplantıda yönetim olarak aldığımız karar neticesinde oy çokluğuyla Kuşadası İlçe Yönetimi görevden alınmıştır. Bugün Kuşadası'na giderek arkadaşlardan evrakları teslim aldım. Partimizde yorgunluktan dolayı bir nöbet değişimi yaşandı. Arkadaşlarımız partimizde çalışmaya devam edecekler. Hasan başkanım sağ olsun her zaman göreve hazır olduğunu ifade etti ve bir tatsızlık yaşanmadı. Partimizin yapılanmasında ve bugünlere gelmesinde göstermiş oldukları mücadeleden ve emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim."

İl yönetimi tarafından kayyum heyeti atandı

Sargın ve yönetiminin görevden alınmasının ardından partinin il yönetimi tarafından 5 kişilik kayyum heyeti atandı.

Heyet başkanlığına ise aynı zamanda il yöneticisi olan Cüneyt Yiğit getirildi. Heyet tarafından geçici bir ilçe yönetimi kurulacağı ve tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılarak yeni yönetim oluşturulacağı bildirildi.