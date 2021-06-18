Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: İlk seçimde muhalefeti de iktidarı da yerlerinden edeceğiz

CHP’den ayrılarak Mayıs ayında Memleket Partisi‘ni kuran Muharrem İnce, “İnşallah seçimlerde birinci olacağız. Biz buna inanıyoruz. Muhalefeti de iktidarı da yerlerinden edeceğiz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Bursa il binasının açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan İnce, yapılacak ilk seçimde sandıktan birinci parti olarak çıkacaklarını söyledi. 29 günde 52 ilde teşkilat kurduklarını ifade eden İnce, “İnşallah seçimlerde birinci olacağız. Biz buna inanıyoruz. Muhalefeti de iktidarı da yerlerinden edeceğiz. Eski Türkiye’de güzel bir adet vardı. Televizyona çıkıp tartışıyorlardı. Şimdi cumhurbaşkanlığı aday adaylarını televizyona davet ediyorum. Türkiye’nin sorunları var, bu sorunları tartışalım. Siyasi parti genel başkanlarına, cumhurbaşkanlığı aday adaylarına sesleniyorum. Gelin, istediğiniz televizyon kanalında tartışalım. Memleket Partisi olarak söz veriyoruz, çalmayacağız çaldırmayacağız" dedi.

Partisinin vaatlerini de sıralayan Muharrem İnce, gençlere seslendi. Gençlerin mizah yapacağı ortam sağlanacağının sözünü verdiğini söyleyen İnce, "Gençlere diyoruz ki ben sizin mizah anlayışınıza, zekanıza güveniyorum. Çok yakında zamanda cumhurbaşkanı ile makara yapacaksınız, ince espriler yapacaksınız. Rahmetli Demirel’in karikatürleri vardı, şimdi kimse Erdoğan’ın karikatürünü çizemiyor. Ben sizin mizah anlayışınıza ve zekanıza güveniyorum. Cumhurbaşkanı ile makara yapacaksınız" diye konuştu. (DHA)