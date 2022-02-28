Memleket Partili Prof. Dr. Usluer: 4447 sayılı yasa kaldırılmadan EYT mağduriyeti çözülemez

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, "EYT'liler için prim gün sayısına bakılacakmış. Emeklilik için yeterli prim gün sayısına ulaşan kişiler, emekli yaşına uzaklıkları baz alınarak mevcut emekli aylıklarından ortalama 800 TL ile 1000 TL daha az maaş alacak.4447 sayılı yasa kaldırılmadan EYT mağduriyeti çözülemez" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, yayınladığı basın açıklamasıyla emeklilerin ve emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarına dikkat çekti.

Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'deki milyonlarca emekli ve hak sahibinin 4 bin 250 lira olan açlık sınırının altında maaş aldığını vurgulayan Usluer, “En düşük maaş olan 2 bin 500 lira ile kira, elektrik, ısınma giderlerini ödemek imkânsız! Emekliler 2000’li yıllarda büyük mağduriyetler ve hak kayıpları yaşadı.

Bu mağduriyetlerin kaynağı 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'dur. Emekliliğe erişim hakkı 2008 yılından sonra daha da zorlaştı, emeklilik yaşı yükseldi, emekli aylığı elde etme koşulları zorlaştı ve emekli aylıkları düşmeye başladı” dedi.

"Emekli aylıkları yaşam koşullarına uygun hale getirilmeli"

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2021 verilerine göre, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli olanların toplam sayısının 13 milyon 644 bin olduğunu ifade eden Usluer, “SSK ve Bağ-Kur'un emeklilerinde büyük böbürlenmelerle ilan edilen en düşük maaş 2 bin 500 TL. En yüksek alan ise genel müdür düzeyi hariç ortalama 5 bin 500 TL civarı. Ülkede ki açlık sınırı ise Türk-İş'in verilerine göre 4 Bin 250 lira! Yani emeklisine açlık sınırının bin 750 lira daha altında maaş ödeyen bir ülkeden bahsediyoruz.

Emekli aylıkları yaşam koşullarına uygun hale getirilmeli ve emekli aylıklarının alt sınırı asgari ücretle eşitlenmelidir. Aynı koşullarda emekli olanların aynı emekli aylığı almalıdır. Emekli aylıkları iyileştirilmeli, aylık bağlama oranları eski düzeye çekilmeli, güncelleme katsayısında milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.

Emeklilerin isterlerse ayrı sendikalar kurması veya çalışırken üye oldukları sendikalarda üyeliğinin devamı sağlanmalıdır. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 1100 lira olarak verilen emekli ikramiyeleri de bu yıl asgari ücret kadar, yani 4253 TL olmalıdır” şeklinde konuştu.

"4447 sayılı yasa kaldırılmadan EYT mağduriyeti çözülemez"

Açıklamasında EYT’lilerin erken emeklilik değil hakkı olanını istediğini vurgulayan Usluer şöyle konuştu:

“1999 yılında çıkartılan 4447 sayılı kanun, hukuka aykırı olarak, geriye doğru işletilmiş ve beraberinde binlerce mağdur yaratmış tek kanundur. Bunun dünyada başka bir uygulaması yoktur. Emeklilikte Yaşa Takılanlar 4447 sayılı kanunun geriye doğru işletilmesi sebebiyle yıllarca sürecek bir mağduriyete uğradılar. Bugün itibariyle 5 milyon civarında EYT'li olduğu tahmin ediliyor. Emeklilikte yaşa takılmak erken emeklilik istemek değildir. Bazı kesimler özellikle bunun altını çizmekte ve EYT’lilerin erken emeklilik istediğini haksız olarak yaymaktalar.

EYT erken emekliliğin değil, gasp edilmiş emeklilik hakkının peşindedir. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını uzun süredir yok sayan Cumhur İttifakı, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte formül arayışına başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan EYT için ne demişti? ‘Çift dikiş maaş almak istiyorlar’ şimdi ise, Cumhur İttifakı EYT'liler için çalışmaya başladı. Ne diyorlar? ‘2022 yılı içerisinde EYT'li kardeşlerimizin durumunu ele alıp ortaya koyacağız’ Bu statüdekileri, mevcut emekli maaşlarından daha düşük maaş ödeyerek emekli etmek istedikleri söyleniyor.

Zaten düşük olan emekli aylıklarından daha da düşük bir aylıkla emekli edilmek isteniyorlar. Bunun için de EYT'liler için prim gün sayısına bakılacakmış. Emeklilik için yeterli prim gün sayısına ulaşan kişiler, emekli yaşına uzaklıkları baz alınarak mevcut emekli aylıklarından ortalama 800 TL ile 1000 TL daha az maaş alacak. Bu kişiler, yasal emeklilik yaşına ulaştıklarında ise normal emekli aylıklarını almaya başlayacakmış. 4447 sayılı yasa kaldırılmadan EYT mağduriyeti çözülemez.”