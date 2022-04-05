Memleket Parti'li Usluer: Seçimi, toplumun gereksinimlerine çözüm üreten, toplumsal mutabakatı sağlayanlar kazanacak

Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer, Macaristan'da muhalefet ittifağının kaybettiği, Viktor Orban'ın kazandığı seçimi örnek göstererek,"Macaristan modelinin işaret ettiği gibi; önümüzdeki seçimlerin kazananı ‘o gitsin biz gelelim’ anlayışı değil, ‘kötünün iyisine razı olun’ anlayışı değil. Toplumun gereksinimlerine, toplumun hassasiyetlerine samimiyetle çözüm üreten, toplumsal mutabakatı sağlayanlar olacaktır" dedi.

Usluer, bir sonraki seçimde ana gündemin seçim güvenliği olacağına dikkat çekerek, "AK Parti ve MHP, seçimleri sandıkta değil, masada kazanma çalışması yaptı" sözlerini kaydetti.

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, partisinin genel merkezinde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart tarihinde kabul edilen Seçim Kanunu’nun hukuki değil siyasi olduğunu dile getiren Usluer, ”Siyasi partilerin seçime girebilmesi için grup kurma şartı kaldırıldı. İl ve ilçe seçim kurulu başkanları 1. sınıf hakimler arasından kura ile belirlenecek. Öncelikle şunu söyleyelim bu kanun değişikliği hukuki değerlerden ziyade siyasi emellerle yapılan bir düzenlemedir. Kimse bir kamusal yarardan bahsetmesin” dedi.

"'Partili' hâkimlerin kurullara başkanlık edeceği’ yorumları önemli"

Bir sonraki seçimde Türkiye’nin ana gündeminin seçim güvenliği olacağını belirten Usluer, “Esasında Türkiye’de seçim güvenliği her dönem farklı tartışmalarla gündem olmuştur. Bugüne kadar çöpte yakılmış halde bulunan oylar, mühürsüz oy pusulalarının kabulü, oy sayımında usulsüzlük gibi birçok iddianın nasıl tartışma yarattığını hatırlayalım. İşte tüm bu tartışmalar, AK Parti ve MHP’nin hazırladığı yeni seçim yasasının TBMM’de kabul edilmesiyle daha da büyüyecek. Özellikle seçim kurulu başkan ve üyelerinin ‘en kıdemli hâkimler’ yerine birinci sınıf hâkimler arasından ‘kura’ ile belirlenecek olması, ‘partili’ hâkimlerin kurullara başkanlık edeceği’ yorumları önemlidir. Önemsenmelidir” diye konuştu.

AK Parti ve MHP'nin Meclis'e getirdiği seçim kanununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Usluer’in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf olması kabul edilemez"

"Yeni yasayla beraber cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf olması ne demek? Cumhurbaşkanı, aynı zamanda bir siyasî partinin genel başkanı olmasına rağmen propaganda süreci boyunca gezilerinde makam araçlarını kullanabilecek, resmi törenlere ve açılışlara katılabilecek, devlet olanaklarıyla ziyafetler verebilecek. Eşitlik ilkesine aykırıdır, kabul edilemez.

Bakınız seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir. Kanunun amacı, anayasada belirtilen amaçlara uygun olup, kısaca kamu yararına olmalıdır. Yasama organındaki çoğunluk, bir kanunu sadece kendi politik çıkarlarını korumak amacıyla yapmamalıdır. Ana ilkeler bunlar olmalıyken bu yasayla AKP ve MHP seçimleri sandıkta değil de masada kazanmalarını sağlayacak Anayasaya aykırı bir mühendislik çalışması yapmışlardır."

"Bu yasayla ne temsilde adalet ne de yönetimde istikrar sağlanamaz"

"Bu yasayla ne temsilde adalet ne de yönetimde istikrar sağlanamaz. Macaristan modelinin işaret ettiği gibi; önümüzdeki seçimlerin kazananı ‘o gitsin biz gelelim’ anlayışı değil, ‘kötünün iyisine razı olun’ anlayışı değil. Toplumun gereksinimlerine, toplumun hassasiyetlerine samimiyetle çözüm üreten, toplumsal mutabakatı sağlayanlar olacaktır."