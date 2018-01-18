'Memleket hasreti'yle Nazım Hikmet de anılacak; Nebil Özgentürk'ün 'Almanya'ya Göçün Hatıra Defteri' Almanya'da açılıyor

57 yıl önce Türkiye’den Almanya’ya göç edenlerin hayatını, gurbette çektikleri vatan hasretini anlatan, Nebil Özgentürk imzalı belgesel “Almanya’ya Göçün Hatıra Defteri”nin prömiyeri; ülkesinden uzaklarda vatan hasreti çekerek bir ömür geçiren ve sürgünde ölen Nâzım Hikmet’in 116. doğum yılı şerefine, Almanya’nın Wuppertal kentinde 20 Ocak Cumartesi akşamı gerçekleşecek.

İstanbul Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Köln Nâzım Hikmet Kültür Sanat Vakfı’yla Dayanışma Derneği tarafından organize edilen gecenin sunuculuğunu Selçuk Yöntem üstlenirken, Zülfü Livaneli, Rutkay Aziz, Leman Sam, Tilbe Saran, Melike Demirağ, Ferhat Livaneli gibi pek çok sanatçı şarkı, şiir ve konuşmalarla geceye katkıda bulunacaklar. Gecede aynı zamanda, Nâzım Hikmet Türk Alman Dostluk Ödülleri de sahiplerini bulacak. Nebil Özgentürk’ün “Almanya’ya Göçün Hatıra Defteri”, ömrü vatan hasretiyle geçmiş Nâzım Hikmet’in 116. doğum yılı şerefine ilk kez Almanya’da açılıyor.

(1965 Dom Kilisesi'nde namaz kılan Türkler haberi) Usta belgeselci Nebil Özgentürk’ün yeni belgeseli “Almanya’ya Göçün Hatıra Defteri”, 1961’in sonlarında Anadolu’dan Almanya’nın dört bir yanına başlayan göçün dünden bugüne hikâyesini ve çalışmak, para kazanmak için vatan hasretiyle yaşayanların öykülerini bir araya getiriyor.

(1965 Essen - Türk İşçileri Heim'in önünde Akşam Gazetesi okuyor) Hazırlığı 1,5 yıldan fazla süren belgeselde, oğlu neo - Nazilere katılan bir Erzincanlıdan, Berlin Duvarı’nın dibine gecekondu yapan Osman Kalın’a; Alman ordusunda yarbay olarak görev yapmış Tuncelili bir Alevi’den, Almanya’da parlamenterliğe yükselen ya da Almanya’yı dünyada temsil eden Fatih Akın, Mesut Özil gibi Türk asıllı yıldızlara birçok isme; kiliseden cemevine dönüştürülen bir binadan, vefat olmayınca mezarlıkları elinden alınmak istenen Ermeni cemaatine birbirinden dikkat çekici öyküler yer alıyor.

(1965 Müslümanlar Dom Kilisesi'nde Kurban Bayramı namazı kılıyor) “Almanya’ya Göçün Hatıra Defteri” belgeselinin ilk gösterimi ise, ülkesinden uzakta memleket özlemiyle hayata veda eden büyük Türk şairi Nazım Hikmet’in 116’ncı yaşı nedeniyle Almanya’nın Wuppertal kentinde düzenlenecek gecede yapılacak. İstanbul Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Köln Nâzım Hikmet Kültür Sanat Vakfı’yla Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen ve INTER Doga Gmbh’nin sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen etkinlikte; yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün üstlendiği 7 bölümlük “Almanya’ya Göçün Hatıra Defteri” belgeselinin özel kolajı gösterilecek.

(1968 Almanya'ya göç eden eski polis) 20 Ocak 2018, Cumartesi akşamı Türkiye’den ve Almanya’dan siyasetçilerin, sanatçıların ve konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek bu büyük kutlamanın sunuculuğunu Selçuk Yöntem üstlenirken, Zülfü Livaneli, Rutkay Aziz, Leman Sam, Tilbe Saran, Melike Demirağ, Ferhat Livaneli gibi pek çok sanatçı şarkı, şiir ve konuşmalarla geceye katkıda bulunacaklar. Almanya’da yaşayan milyonlarca Anadolu insanının dertlerine, geleceklerine umutlu ve mutlu bir “ışık” olması amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen kutlamada aynı zamanda Nâzım Hikmet Türk Alman Dostluk Ödülleri de ilk kez dağıtılacak.

(1972 Başvuru için bekleyen Türkler)

(1983 Cem Karaca Münih Konseri) Türkiye’yle Almanya arasında yapılan “iş gücü anlaşması” gereği Almanya’ya gitmek isteyenler kuyruk oluşturmuştu. Tophane Ofisi ya da İstanbul’daki Alman irtibat bürosu, o güne kadar alışılmadık görüntülere sahne oluyordu. Frankfurt’a, Berlin’e, Köln’e, Düsseldorf’a, yani Almanya’nın dört bir yanına “umut yolcusu” olarak vardılar.

(1984 Duisburg Türkiye'ye dönüş hazırlıkları)

(Alman Birahanesi 1970)

(Alman İrtibat Bürosu Doktor Muayenesi 1973)

(Almanya'da çalışılan parayla alınan traktör)