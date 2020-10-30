Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce, yol haritasını ve A takımını açıkladı

'Memleket Hareketi' başlatan CHP'li Muharrem İnce, yol haritasını açıkladı. "Memleket batıyor, görmüyor musunuz bunu?" diyen İnce, "Ben CHP'ye 40 yılımı verdim. Üzülüyorum bu duruma. Her hafta bir şey çıkıyor ya. İnsan bir çıkar millete umut verir. İttifakları kiminle yapacaksanız çıkıp mertçe yapacaksınız. HDP'nin bize desteği olmadı mı? Oldu. Kürtlerin desteği olmadı mı? Oldu. Onların desteği olamasaydı alamazdık büyük şehirleri. Teşekkür etmezsen yarın sıkıntı olur" diye konuştu.

İnce Memleket Hareketi'nin kurucu isimlerini şöyle açıkladı:

Ahmet Özalp (Siyaset bilimi profesörü), Ali Rıza Büyükuslu (İşletme Profesörü, eski rektör), Ali Tunç Can (Uçak Mühendisi), Alper Karaoğlan (Tıp Profesörü- Beyin cerrah), Albert Yağız (Endüstriyel yazılımcı), Ayşe Özsoy Sarıkamışlı (Avukat), Aykut Demiral (Bankacı), Barış Kuzgunbay (Tıp Profesörü), Berk Hacıgüzeller (Mali müşavir), Berna Bütüner Karadeniz (Siyaset Bilimci), Bilin Neyaptı (İktisat Doçenti, Dünya Bankası Eski Danışmanı), Burak Hasar (Diş Hekimi), Cüneyt Oğuz (Yatırım Bankacısı, İş İnsanı), Çiğdem Bayraktar Ör (Yazar), Ebru Arıkan (İş İnsanı, Eğitimci), Erkin Şahinöz (FED eski ekonomistti, toplum bilimci), Dürbüz Evren (Kalkınma uzmanı), Hüseyim Baraner (Turizmci), Hüseyin Ercüment Değer (Avukat), İlhan Düzyürek (Yönetici), İlkay Yıldırım (Ekonomist, sanayici), İpek Özkal Sayan (Siyasal Bilgiler Doçenti), Mehmet Kazancıoğlu (Makine Mühendisi), Mert Ünlü (İhracatçı), Meryem Şengül (Gazeteci, Yapımcı), Muharrem Yıldız (Eğitimci), Osman Kurtuluş (Ortopedi ve Travmoloji Uzmanı), Osman Serkan İleri (Doktor, öğretim üyesi, inşaat mühendisi) , Özgür Serkan Yılmaz (Üst Düzey Yönetici) , Serkan Yahşi (İnşaat Mühendisi) , Serkan Ufuk Akgün (İş İnsanı) , Sibel Aracı (Psikiyatrist) , Tolga Yücel (Oyuncu), Yağız Enver (Akademisyen), Zeynep Hazal Tulgar (üniversite öğrencisi)

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce'nin açıklamaları şöyle:

Dış politika eleştirisi

"Türkiye'nin dış politikası ile ilgili çok büyük yanlışlıklar yapıldı. Geleneksel dış politika terk edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan parti genel merkezine alındı dış politika. Kim iktidar olursa olsun Türkiye'nin dış politikası değişmezdi, bu konuda bir devlet politikası olurdu. AK Parti o kadar çok yanlış, yaptı ki dış politikada, parti politikası haline, ayni devletten devlete ilişki kurmak yerine oradaki siyasal oluşumlarla, oradaki küçük kliklerle, küçük partilerle iş tuttular yıllarca, ve sonunda geldiğimiz noktada ne yazık ki 5 milyonun üzerinde mülteciyle, yabancıyla topraklarımız tanıştı. Dış politikada bir yalnızlığın içine girdik. Yeniden dış politikayı rayına oturtmanın yolu, yurtta sulhtur doğrudur, ilkemiz budur. Gerektiğinde gücünü göstermektir, o da doğrudur. Ama geleneksel politikayı terk etmemek en doğrusudur. "

"CHP'yi bölme" iddiasına yanıt: Ya dört işlemi doğru bilelim ya da art niyetli konuşmayalım

"Birincisi şu bölme işlemi. Basketbolun kurallarıyla futbol oynanmaz. Burada bir anlaşalım. Parlamenter sistemi olsaydı bir bölme işlemi olabilirdi. 50+1'de bölme işlemi olmaz. Biz gidip Cumhur İttifakı'nı desteklemiyoruz ki. Niye bölelim o zaman. Bence buraya bölüyor diyenler, iki şey, bir bölme işlemini bilmiyorlar, iki artniyettir. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan bir partide siyaset yapmaya. Atatürk diyemeyeceksin, Gazi Mustafa Kemal dedim diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. E seninle siyaset yapamam ben. Yolarım ayrılır. Mecbur muyum yani? Bölme işlemi diye bir şey yok. O parlamenter sistemde olur. Bölme ne zaman olur? Gidersin Cumhur İttifakı'nın yanına, gitmeyeceğimize göre, o zaman bir bölme işlemini kaldıralım. Ya dört işlemi doğru bilelim ya da art niyetli konuşmayalım.

Adaylık) Bizim cumhurbaşkanı adaylığı derdimiz yok. Hadi benim öyle bir derdim var, arkadaşlarımın öyle bir derdi yok. Benim de öyle bir derdim yok. Adaylığa daha çok var. Bakarsın başkası olur. Analar ne evlatlar doğurmuştur. Belli olmaz o. Şimdiden cumhurbaşkanı adayı kimse olamaz. Ona bakarız zamanı gelince. Derdimiz memleket, çocuklarımız, geleceğimiz."

CHP eleştirisi: Kötü yönetiliyor; her hafta bir olayla uğraşıyor

"İki sene önce dolar 8-10 lira olacak, memleket batıyor demiştim. O zaman yuhalayanlar bugün öngörümü alkışlıyorlar. Daha gökyüzü, belli değil üstü. Memleket batıyor, görmüyor musunuz? İki buçuk yıl önce söyledim bunu. Bu memleket kötü yönetiliyor. Bu muhalefet de kötü yönetiliyor. Böyle bir ortamda ana muhalefet partisinin oyu yüzde 60'ı geçmesi lazım, millet sokaklarda seçim diye bağırması lazım. Parti her hafta bir olayla uğraşıyor. Her hafta kendi iç işleriyle. Biz bir şey yapmıyoruz, bizim bir suçumuz kabahatimiz yok. Bir hafta mafya lideri CHP'li belediyeyi ziyaret ediyor, bir hafta CHP'li bürokrat CHP genel başkanına hakaret ediyor. Bir hafta Atatürk diyemiyor. Bekliyorum bu hafta ne çıkacak. Valla bizim bir suçumuz yok. Bizim bunlarla alakamız yok. Umut olamıyor, umut."

"Parti kuracak mısınız?"

"Parti kurmak, dilekçe vermek çok kolay iş arkadaşlar. Bakarız ona zamanı gelince. Biz şimdi milleti dinliyoruz. Millet ne diyor? Millet bizi bir yere, bir yöne sevk edecek. Kur derse kurarız. Bakalım millet ne diyecek buna. Genel merkezlere kapanıp siyaset yapma devri bitti. En işlet caddelerde yürüyeceksin, milletle iki metrelik mesafeden tek tek konuşacaksın, tek tek. Önceden milleti meydana topluyorduk, orada konuşuyorduk. O devir bitti. Dünyada bunu ilk biz başlattık Memleket Hareketi olarak. Otobüs içinde yaşıyoruz. Yeni siyaset yapma biçimi. millet bize söyleyecek biz de gereğini yapacağız."