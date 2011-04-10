-''MEMET FUAT ÖDÜLLERİ'' SAHİPLERİNİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - Memet Fuat anısına düzenlenen ''Memet Fuat Eleştiri/İnceleme, Deneme, Yayıncılık Ödülleri''nin yedincisi ve ''Memet Fuat Genç Şiir Ödülü''nün üçüncüsü sahiplerini buldu. İstanbul Bilgi Üniversitesinin Santralistanbul Kampüsündeki törende konuşan şair Cevat Çapan, Fuat'la ilgili anılarını anlattı. Memet Fuat'ın 85. yaşının bir belgesel filmle kutlandığı törende, Eylül Duru, Eser Taşkıran'la birlikte Memet Fuat'ın en sevdiği türküleri söyledi. -ÖDÜLLER- 19 Aralık 2002'de vefat eden edebiyatçı Memet Fuat'ın anısına düzenlenen ''Memet Fuat Eleştiri/İnceleme, Deneme, Yayıncılık Ödülü'', ''Adasız Deniz'' adlı deneme türündeki kitabıyla Yalçın Duman'a, ''Memet Fuat Genç Şiir Ödülü'' de ''Devrik Ölüm'' isimli dosyasıyla Aybars Şenyıldız'a verildi. Duman 5 bin TL, Şenyıldız ise 2 bin TL'lik para ödülünün de sahibi oldu. Cevat Çapan, Konur Ertop, Nurdan Gürbilek, Uğur Kökden, Hasan Kuruyazıcı, Nilüfer Kuyaş ve Mustafa Öneş'ten oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları'nın verdiği 5 bin TL'lik ''Eleştiri/İnceleme Ödülü'' bu yıl ikinci kez iki yazar arasında paylaştırıldı. Bu ödüle, Jale Özata Dirlikyapan, ''Kabuğunu Kıran Hikaye'', Yücel Kayıran ise ''Kritiğin Toprağında'' adlı kitabıyla değer görüldü. Adam Yayınları'nın 5 bin TL'lik ''Deneme Ödülü''nü ise Faruk Duman ''Adasız Deniz'' adlı kitabıyla kazandı. Törende, Yayıncılık Ödülü'nü de Günışığı Kitaplığı, ''Köprü Kitaplar'' dizisiyle gençleri ve her yaştan okuru, edebiyatın farklı ve güçlü isimleriyle buluşturan kitaplar yayımladığı gerekçesiyle kazandı.