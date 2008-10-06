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Çevre

Memelilerin dörtte biri yok olabilir!

Uluslararası çapta yapılan kapsamlı bir araştırma, başta primatlar olmak üzere, dünyadaki memelilerin dörtte birinin nesillerinin tükenme tehlikesi içinde olduğunu gösterdi.

06 Ekim 2008 03:00

Yaklaşık 1700 bilim adamının yürüttüğü, şimdiye kadar yapılan en geniş çaplı araştırmaya göre, dünyadaki 5487 memeli türünün yarısının nüfusu azalma eğilimi gösteriyor.

Bilim adamlarının haklarında verilere sahip olduğu 4651 memeli türünden 1139'u da yok olma tehlikesi içinde bulunuyor.

Araştırma ekibinin başında bulunan Jan Schipper, "Memelilerin sayısı bizim düşündüğümüzden çok daha hızlı azalıyor. Dünya çapında her 4 türden biri yok olma tehlikesi içinde" dedi.

Schipper, en büyük tehlikenin, Asya'daki kara memelileri için söz konusu olduğunu söyledi.

Bölgede yaşam alanları yok edilen primatların yüzde 80 kadarının yok olma tehlikesi içinde bulunduğu belirtildi.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) başkanı Julia Marton-Lefevre, "Yaşam süremiz içinde, bizim hatalarımız yüzünden yüzlerce tür kaybolabilir" dedi.

1500'lerden bu yana 76 memeli türünün yok olduğu hatırlatıldı.

Schipper ve ekibi, Science dergisindeki makalelerinde avcılık ve hayvanların yaşam alanlarının yok edilmesinin "memelilere yönelik ana tehdit" olduğunu belirtti.

Memelilerin yaşamlarına diğer tehdidi ise küresel ısınma yüzünden iklim değişimi oluşturuyor. Örneğin ısınma yüzünden kutup ayılarının yaşam alanı buzullar eriyor.

IUCN'nin kongresinde sunulan raporda, bununla birlikte koruma çabalarının sayesinde türlerin yüzde 5'inin yeniden kazanıldığı haberi de müjdelendi.

Araştırma memeliler üzerine olsa da başka bazı türdeki hayvanlar ve bitkiler açısından durumun daha kötü olduğu da IUCN'nin raporunda belirtildi.

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