Göğüsler hakkında bilinmesi gereken 12 gerçek

Dünyanın pek çok yerinde memelerin bir giysiyle kapatılması kültürel olarak zorunlu iken bazı yerlerde ise böyle bir önemi yoktur.

Meme, tarihte doğurganlığın sembolü olmuştur. Tarih öncesi dönemlerde yapılmış olan kadın figürleri ve heykellerde memeler vurgulanmıştır. Hatta çocuk yapma ve annelikle özdeşleşen tarihsel öneme sahip tanrılar bilinmektedir.

İşte Onedio'nun derlemesiyle memeler ile ilgili 12 ilginç bilgi:

1. NGO adındaki bir örgüt kadınların üstsüz dolaşabilme hakkını savunmaktadır.

Bu örgüt neden sadece erkekler memelerini açabiliyor ki, kadınlar da dilediği gibi özgür bir şekilde üstsüz dolaşabilirler diyorlar. Kanada ve Avrupa'nın birçok kentinde bu haklarını elde etmeyi başardılar.

2. Bilinen en büyük doğal memelere sahip olan bu hatun kişisinin adı Norma Stitz'dir.

3. Erkeklerin bir kadında ilk dikkat ettikleri yer memeleridir.

Bir kadın dekolte giysin ya da giymesin, karşısındaki erkek muhakkak bir kereliğine bile olsa memelerine odaklanır.

4. Yapılan araştırmalara göre, silikon yaptıran kadınlar arasında intihar çok yaygındır.

5. Sol meme sağ memeden biraz daha büyüktür.

6. Silikonlar bazen hayat kurtarabilir.

İsrailli bir kadın Hizbullah saldırısından silikonları sayesinde kurtulmuştu. Kurşunlar göğsüne isabet etmiş ve sağ kalmıştı.

7. Erkekler de süt verebilir.

Ancak, bu çok nadir bir durumdur. Eğer böyle bir sorununuz varsa hemen doktora gidin.

8. Kadınların en çok bıçak altına yattığı estetik operasyonu meme silikonudur.

9. Dünya ortalamasına göre en büyük memeli kadınlar İngiliz kadınlarıdır.

10. Çin'deki üniversitelerde sütyenle ilgili bölümler vardır.

11. Ortalama bir kadın memesi 500 gramdır.

12. Dünyanın en büyük silikonlu memeleri Mayra Hills'e aittir.