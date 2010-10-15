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Sağlık

MEMEDER "Kansere Karşı Zaferini" sergiliyor

MEMEDER'den meme kanseri hastaların resim ve öykülerinden oluşan "Kansere Karşı Zaferimizi Sergiliyoruz" sergisi.

15 Ekim 2010 03:00

T24- Türkiye Meme Hastalıkları Federasyonu'nun (MEMEDER), meme kanseri tanısı konulmuş ve kanser tedavisi gören hastaların resim ve öykülerinden oluşturduğu "Kansere Karşı Zaferimizi Sergiliyoruz" isimli sergisi 14 ve 28 Ekim tarihlerinde Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi Sergi Salonu'nda.



Tüm dünyada ve ülkemizde "Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı" olarak kabul edilen Ekim ayında MEMEDER'de meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak için MEMEDER Başkanı Sena Kaleli, MEMEDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Bşakanı Prof. Dr. Vahit Özmen, Sanatçı Candan Erçetin ve gazeteci-yazar Meral Tamer'in katılımı ile "Kansere Karşı Zaferimizi Sergiliyoruz" sergisinin açılışını yaptı.


14 Ekim günü gazeteci-yazar Meral Tamer'in kanserle mücadelesini anlattığı "Aşk Olsun kanser" isimli kitabını imzaladığı sergide, 15 Ekim günü ise 16:00-18:00 saatleri arasında gazeteci-yazar Nevval Sevindi "Kanserle Yaşıyorum" adlı kitabını imzalayacak.


Sergide meme kanseri hastalarının ve yakınlarının hazırladığı 20'den fazla eser yer alıyor.


Uzmanlar en sık görülen kadın kanseri olan meme kanserinin, 2010 yılında tüm dünyada yaklaşık 1 milyon 500 bin kadında görüleceğini tahmin ediyor.


Meme kanserinde mamografi ile tanı sayesinde, yüzde yüz sağlıklı yaşam ve memenin korunma şansı ortaya çıkıyor. Ancak, mutlaka kadınların bunun farkında olması ve düzenli olarak mamografi çektirmeleri gerekiyor.



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