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Sağlık

Memedeki tümörler yok edildi!

ABD’li bilim insanları, meme kanserine karşı üretilen aşının ilk denemede “mükemmel” sonuçlar verdiğini, üç yıl içinde kullanıma hazır hale geleceğ

14 Aralık 2011 02:00


T24 - ABD’li bilim insanları, meme kanserine karşı üretilen aşının ilk denemede “mükemmel” sonuçlar verdiğini, üç yıl içinde kullanıma hazır hale geleceğini açıkladılar.

Habertürk'te yer alan ahbere göre; Laboratuvar testlerinde, aşının bağışıklık sistemini güçlendirerek, yüzde 90 oranında tümörleri tahrip ettiği ortaya çıktı. Fareler üzerinde yapılan testlerde meme ve pankreasta meydana gelen tümörlerin önemli bir kısmı yok edildi.

Georgia Üniversitesi’nde bir ekip tarafından geliştirilen aşı, şimdi insanlar üzerinde denenecek. İnsanlar üzerinde klinik deneylerin 2013’te başlaması öngörülüyor. Araştırmanın başkanı Prof. Geert-Jan Boons, “Aşı bağışıklık sistemi üzerinde etkili ve tümörün büyümesini engelliyor” derken, Arizona Mayo Kliniği’nden Prof. Sandra Gendler de “Bu, bağışıklık sistemindeki bozukluğu ayırt eden ilk aşı ve kanser hücrelerini öldürmekte etkili” diye konuştu. Uzmanlar aşının insanlar üzerinde etkili olması durumunda, tıpta büyük bir çığır açacağını dile getirdi.



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