Memecanlar'ın evinde zirve

Önceki akşam Başbakan Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Mesude Nursuna Memecan’ın evinde aralarında Ali Koç’un da bulunduğu bazı işadamları, rektör ve gazetecilerden oluşan kalabalık bir grupla bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren davette en çok Fenerbahçe-Galatasaray derbisi konuşuldu.



Başbakan Erdoğan önceki gün ilçe kongrelerinin de yer aldığı İstanbul programını, AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Mesude Nursuna Memecan’ın Taksim’deki evinde tamamladı. Gül ve eşini sık sık New York’un en lüks banliyölerinden Scarsdale’deki evlerinde ağırlayan Memecanlar, bu kez Erdoğanlar onuruna İstanbul’daki evlerinde eşli yemek daveti verdi. Eşi Emine Erdoğan ile Memecanlar’ın , Sıraselviler Caddesi Numara 87’deki Yeni Hayat Apartmanı’na saat 21.00 sularında gelen Başbakan Erdoğan iş, üniversite ve medya dünyasından bazı isimlerle bir araya geldi.



Kimler katıldı?



AKP’li milletvekili Memecan’ın 1 hafta önceden davet ettiği yemeğe eşleriyle katılan konukların faklı kesimlerden olması dikkat çekti. Eşli yemek davetine AK Parti Adana milletvekili Ömer Çelik’in yanı sıra Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı aynı zamanda Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, Mudo’nun sahibi Mustafa Taviloğlu, TESEV Başkanı Can Paker, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı ve eşi Füsun Ezcacıbaşı, Türk Hava Yolları (THY) eski genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı Cem Kozlu, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Vergin’in yanı sıra gazeteciler Mehmet Altan (Star), Eser Karakaş (Star), Nur Çintay (Radikal) ve Emre Aköz de (Sabah) katıldı.



Başbakan Erdoğan, Yeni Hayat Apartmanı’ndaki kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı gecenin sonunda saat 00.30 sıralarında Memecan’ın evinden ayrılarak Üsküdar Emniyet Mahallesi’ndeki evine geçti. Memecan’ın evinde 4 saat Başbakan ile sohbet eden işadamı, rektör ve gazetecilerin buluşmayla ilgili konuşmaktan kaçınmaları ise dikkat çekti. Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan “Ev sahibi olmadığım için davet ile ilgili konuşmam doğru olmaz” derken yemek davetini 1 hafta önce Nursuna Memecan’dan aldığını belirten Star gazetesi yazarı Eser Karakaş da “Yemekte ne konuşulduğu hakkında konuşmak şık olmaz” diyerek ayrıntılara girmek istemediğini söyledi.



’Haber değeri yok’



Genel hatlarıyla bir bilgi veren Karakaş sıcak ve dostane bir ortamda geçen davetle ilgili olarak şunları söyledi: “Davete katılan herkes birbirini tanıyordu. Yaklaşık 15-20 kişi vardı diyebilirim. Basına haber değeri taşıyacak çok önemli, çarpıcı bir değerlendirme olmadı. Başbakan çok keyifliydi. Hoş, yumuşak, dostane bir yemek ortamıydı. Her konudan sohbet edildi. Sohbet konuları da çok ciddi konular değildi. Fener-Galatasaray maçı daha çok konuşuldu. Sohbet edildi, yemek yendi.” Davette son günlerde artan Başbakan’a yönelik eleştirilerin çok fazla konuşulmadığını söyleyen Eser Karakaş, “Toplu konuşmalarda Fehmi Koru konusu gündeme gelmedi. Başbakan’a yönelik eleştiriler de çok fazla konuşulmadı. İnsanlar belki Başbakan ile tek tek konuşurken gündeme gelmiş olabilir. Ben de başbaşa görüştüm kendisiyle” dedi.



Sağlık kentleri geliyor



Davetin siyasi ağırlıklı bir toplantı olmadığının altını çizen Star gazetesi yazarı Mehmet Altan ise bol bol futbol konuşulduğunu ancak önemli konuların da gündeme geldiğini söyledi: “Uzun uzun Fenerbahçe-Galatasaray maçı konuşuldu. Bir ara Mudo’nun sahibi Taviloğlu Karadenizliymiş. O nedenle Karadeniz muhabbeti oldu. Ayrıca çocukların eğitim durumu konuşuldu. Başbakan bir ara 2023’te Türkiye’nin hedeflerini de anlattı. Sağlık kentleri adı verilen bir sağlık kompleksleri yapılıyor. Daha önce İstanbul Üniversitesi’ne teklif edilmiş ancak kabul etmedikleri için Sağlık Bakanlığı projeyi gerçekleştirecek. Başbakan bu sağlık kentlerinde her türlü tıbbi kompleksin yer alacağını anlattı.”



Palamut şiş yediler



İsteyenlere içki servisinin de yapıldığı yemek zeytinyağlı çeşitleriyle başladı. Ardından palamut şiş ikram edilen geceye Fenerbahçe-Galatasaray maçı ağırlığını koydu. Maç gündeme gelince fanatik Fenerbahçeli olan Başbakan Erdoğan, Fenerbahçe As Başkanı Ali Koç’a takılmadan edemedi. Başbakan “Bu sene şampiyonluk hayal gibi, hiç olmazsa yarın akşam derbide kendimizi gösterelim” diyerek espri yaptı.