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Politika

Memecan'dan ''AA'nın Somali Sergisi''ne övgü   TBMM (A.A)

01 Şubat 2012 16:01

-Memecan'dan ''AA'nın Somali Sergisi''ne övgü   TBMM (A.A) - 01.02.2012 - AK Parti Sivas Milletvekili Nursuna Memecan, Anadolu Ajansının ''Somali'de İnsan Olmak'' adlı fotoğraf sergisinin, Türkiye'nin bu ülkedeki duruma ilişkin hassasiyetine dikkat çekilmesi bakımdan faydalı olduğunu söyledi.  TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Meral Akşener başkanlığında toplandı.  MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, gündemdışı konuşmasında, kapatılan taşımalı ilköğretim okullarının öğrencilerinin yaşadığı sorunlara değindi. Işık, bir okulun açık kalması için gerekli öğrenci sayısının düşürülmesi durumunda pek çok okulun taşımalı eğitimden yerinde eğitime geçebileceğini söyledi.  Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in bu konuda verdikleri önergelere yanıtlarının tatmin etmediğini anlatan Işık, Türkiye'de okulu en fazla kapatılan iller arasında Kütahya'nın da bulunduğunu söyledi. Medyada yayımlanan, ''Kütahya'da 25 bin erkek nereye kayboldu'' başlıklı haberleri anımsatan Işık, ''İşin yanıtı buradadır. Siz okullara kapatırsanız insanlar da başka yerlere taşınır'' dedi.   CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl de kente düşen yağışların ardından Amik Ovası'nın adeta ''çamur deryası'' haline geldiğini öne sürdü. Çiftçilerin bu durum karşısında çaresiz kaldığını ifade eden Akgöl, ''Ne yazık ki hükümet hiçbir şey yapmıyor. Suriye baraj kapaklarını ilk defa mı açıyor? Baraj kapaklarının böylesine haber verilmeden açılmasının sorumlusu da bu ülke ile ilişkileri bozan hükümettir'' diye konuştu. AK Parti Sivas Milletvekili Nursuna Memecan da gündemdışı konuşmasında, AKPM Genel Kurulunda, Türk Delegasyonunun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Delegasyonunun genel kurula aktif olarak katıldığını belirten Memecan, ''Konseyin toplantısında ilk Türk ve Müslüman başkan Mevlüt Çavuşoğlu övgülerle görevi devretti'' dedi. Genel Kurul çalışmaları sırasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı, ''Somali'de İnsan Olmak'' adlı serginin de açıldığını anımsatan Memecan, ''Anadolu Ajansının Somali fotoğrafları sergisi, Türkiye'nin bu ülkedeki duruma ilişkin hassasiyetine dikkat çekilmesi bakımdan faydalı oldu'' ifadesini kullandı. 

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