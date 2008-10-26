Meme kanseriyle ilişkili gen prostat kanserinde de var

Amerikalı bilim insanları, George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Patricia Berg’in önderliğinde yaptıkları araştırmada, hastalardan alınan prostat tümörü örneklerinde BP1’in çok faal olduğunu bulduklarını belirterek, BP1’in diğer kanser türlerinde de bulunabileceğini vurguladılar.Araştırma lideri Berg, daha önce yayımladıkları bir araştırmada, genin meme kanseri örneklerinde yüzde 80, akut miyeloid lösemide yüzde 63 oranında etkin olduğunu kaydettiklerini ifade ederek, şimdi de BP1’in prostat kanserinde etkin olduğunu belirlediklerini söyledi.Berg, BP1’in prostat dokusundaki kanser öncesi gelişimi gösteren prostatic intraepithelial neoplasia’da (PIN) da çok etkin olduğunu bildirdi.Berg ve arkadaşları, Modern Patoloji dergisinde yayımladıkları araştırmalarında, Silahlı Kuvvetler Patoloji Enstitüsü’nden 50, Ulusal Kanser Enstitüsü’nden de 123 prostat kanseri örneği üzerinde yaptıkları testlerde, kanserli prostat dokularını sağlıklı prostat dokularıyla karşılaştırdılar.BP1’in kanserin gelişme sürecinin başlangıcında etkin olabileceğini belirten Berg, genin etkilerinin azaltılması için ilaçlar bulunabileceğini kaydetti.Prostat kanseri kimi ülkelerde erkekler arasında kanserden ölümlerde ikinci sırada yer alıyor. Her yıl prostat kanseri tanısı konulan 670 bin erkekten 221 bini yaşamlarını yitiriyor.Berg’in 2003 yılında ekibiyle yaptığı araştırmada, meme kanseri olan hastalardan alınan doku örneklerinde yüzde 80 oranında BP1’e rastlanmıştı. BP1, siyah kadınlardan alınan örneklerde ise yüzde 89 oranında çıkmıştı.