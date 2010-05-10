Meme kanseriyle bağlantılı 5 yeni gen

T24 - İngiliz bilim adamları, meme kanserine yakalanma riski ile bağlantılı 5 yeni genetik faktör daha keşfetti.



Bunun hastalığın nedenlerini daha iyi anlamayı sağlayacağı ve tedavi yöntemlerini geliştirmek için ipuçları vereceği belirtildi.



Cambridge Üniversitesi'nden Douglas Easton öncülüğündeki araştırma ekibi 16 bin 536 hastanın gen haritasını tarayarak 5 yeni gen çeşidi buldu.



Nature gazetesinde yayınlanan araştırmayı yapan Easton ve meslektaşları, bulguların meme kanserine neden olan diğer 13 gen çeşidine eklendiğini ve hastalığa yakalanma riskinin yüzde 8'inin açıklanmasına yardımcı olacağını kaydetti.





