Meme kanserinin panzehiri emzirme

Hayatı boyunca toplam bir yıl çocuk emziren kadınlarda meme kanseri riskinin azaldığı bildirildi.



Dünya Kanser Araştırma Fonu'nun bugüne dek yapılmış 7.000 araştırmayı inceleyerek vardığı sonuca göre risk yüzde 4,8 azalıyor.



Buna göre emzirme faaliyeti, vücutta kanserle ilişkili bazı hormonların azalmasını sağlıyor; bu da hastalık riskini düşürüyor.



Ayrıca emzirme döneminin sonunda vücut, memede DNA'sı zarar görmüş hücreleri atıyor. Bu da gelecekte meme kanseri riskini azaltıyor.



Emzirilmenin bebeğe de çeşitli faydaları olduğu, örneğin solunum yolu hastalıkları dahil bir dizi hastalığa karşı bağışıklık sağladığı, çocuklukta obezite riskini azalttığı biliniyor.



Ancak anneye de faydaları olduğunu pek çok kadın bilmiyor.



Örneğin İngiltere'de geçenlerde yapılan bir araştırmaya göre yalnızca dokuz kadından biri, emzirmenin meme kanseri riskini azalttığından haberdar.



Yine İngiltere'de annelerin dörtte üçü bebeklerini emzirmeye başlıyor, ancak bebek altı aylık olduğunda emzirmeye devam edenlerin oranı %22'ye iniyor.



Dünya Kanser Araştırma Fonu'ndan Doktor Rachel Thompson, annelerin meme kanseri riskini azaltmak için çocuklarını altı ay boyunca yalnızca emzirerek beslemelerini, ondan sonra da mamaya ek olarak emzirmeye devam etmelerini önerdi.

