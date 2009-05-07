Meme kanserini beyne sıçratan gen bulundu

Amerikalı bilim insanları, meme kanseri hücrelerinin beyne girmesine yol açan bir gen belirledi.



Beyin, kan-beyin bariyeri olarak bilinen ince kan damarları ağından oluşan savunma sistemi sayesinde çok iyi korunuyor. Bu bariyer, genel kan akışında dolaşan hücre ve moleküllerin beyin dokusuna girişini engelliyor.



Ancak bilim insanları, yayılan meme kanseri hücrelerinin beyne serbestçe girmesine yol açan bir gen belirledi. Nature dergisinde yayımlanan araştırmanın, kanserin yayılmasına karşı yeni tedavilerin yolunu açabileceği belirtildi.



Meme kanseri beyne yayılabiliyor ancak bu genellikle, ilk tümörün alınmasından yıllar sonra oluyor. Bu da, kalan kanser hücrelerinin beynin savunmasını kıran özellikler edindiğini gösteriyor.



Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi'nden araştırmacılar, doku örneklerini incelediler ve bu sürecin nasıl işlediğini anlamak için karmaşık genetik analizler yaptılar.



Araştırmacılar, farelerde meme kanserinin yayılmasını sağlayan 3 gen keşfettiler. İkincil tümörlerin yayılmasında genel rol oynayan COX2 ve HBEGF genlerinin meme kanserinin akciğerlere yayılmasına yardım ettiği, üçüncü genin (ST6GALNAC5) ise kanserin beyne nüfuz etmesinde rol oynadığı anlaşıldı.



Söz konusu genin, meme kanseri hücrelerinin beyindeki damarlara yapışıp beyin dokusuna sızmalarına yardım ettiği belirtildi. Bu gen olmaksızın, kanser hücreleri kan-beyin bariyerini aşamıyor.



İngiltere Kanser Araştırma merkezinden Liz Baker, vücudun başka yerlerine yayılan meme kanseri hücrelerinin yüzde 10'unun beyne gittiği hatırlattı.



Merkezden Prof. David Lane de, araştırmayı "çok heyecan verici" olarak nitelendirerek, bu genlerin yeni ilaçların geliştirilip bu belli türdeki metastazın önlenmesine yardımcı olabileceğini söyledi.



(AA)

