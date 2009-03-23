Meme kanserine yol açan genler kısırlığa neden oluyor

Dünyada yumurtalık nakli konusundaki çalışmalarıyla tanınan, New York Medical Collage Westchester Medical Center Üreme Sağlığı Departmanı Başkanı Prof. Dr. Kutluk Oktay, ailesinde meme, yumurtalık ve prostat kanseri bulunanlarda düşük yumurta rezervi veya kısırlık riskinin, diğer kişilere oranla 38 kat daha yüksek olduğunu bildirdi.



Kısırlık ve üreme sorunlarının tedavisi üzerinde çalışan uzmanlara konferans vermek üzere Ankara'da bulunan Oktay, yaptığı açıklamada, doğurganlık ve yumurta rezervini belirleyen faktörlerle ilgili yaptıkları çalışmanın kısa bir süre önce tamamlandığını bildirdi.



Dünyada büyük yankı uyandırması beklenen çalışmanın, meme, yumurtalık ve prostat kanserine yol açtığı bilinen genlerin, aynı zamanda yumurtalığın fonksiyonunu bozarak kısırlığa neden olduğunu ortaya koyduğunu anlatan Oktay, ''Ailesinde kadınlarda meme veya yumurtalık, erkeklerde prostat kanseri bulunanlarda düşük yumurta veya kısırlık riski, diğer kişilere oranla 38 kat daha fazla'' diye konuştu.



Araştırmanın, bu tür bir riskle karşı karşıya bulunanlar için uyarıcı ve yol gösterici nitelikte olduğunu belirten Oktay, ''Bu kişiler gerekli tarama testlerini yaptırarak taşıdıkları riski saptayıp gerekli önlemleri alabilirler'' dedi.



Doğurganlığın korunması açısından yumurtalık nakli ve yumurtaların dondurulması konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını ifade eden Oktay, bunların Türkiye'de de uygulanmaması için hiçbir neden olmadığını söyledi.



Rahim yaşlanmadığı için bu tür tedavi yöntemleriyle her yaştaki kadının hamile kalma olasılığının bulunduğunu kaydeden Oktay, ''Ama fiziksel birtakım sorunlar yaşanmaması için bunun 50-55 yaşı geçmemesi lazım'' ifadesini kullandı.



Meme kanseri olan kadınlarda kemoterapinin kısırlığa yol açtığını belirten Oktay, ailesinde bu ve buna benzer kanserli bulunan kadınların genetik taramayla tespit edilerek ileride ortaya çıkabilecek sorunların ortadan kaldırılabileceğini bildirdi.



'Tıbbi zorunluluk varsa yumurtalar dondurulabilir'



Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Volkan Baltacı da tıbbi zorunluluk bulunması halinde kadınların yumurtalarının ileride kullanılmak üzere dondurulabildiğini belirtti.



Genetik risk altındakilerin bu tür önlemler alabileceğini anlatan Baltacı, kanser tedavisi görenlerin ya da menopoz sonrası çocuk sahibi olmak isteyenlerin de buna başvurabileceklerini söyledi.



Genetik tarama testlerinin, riskli çiftlerin doğacak bebeklerinde zeka geriliği görülmesini engelleyebileceğini bildiren Baltacı, ''Ailesinde zeka geriliği bulunanlar FMR-1 geni denilen bozuk bir gen taşıyor. Bu gen erkeklerde zekâ geriliğine, kadınlarda erken menopoza neden oluyor. Tarama testleriyle bu tür bozukluklar saptanarak önlem alınabilir'' şeklinde konuştu.



(AA)

