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Sağlık

Meme kanserine yeni umut

İngiliz bilim adamları, meme kanserine yakalanma riski ile bağlantılı 5 yeni genetik faktör daha keşfetti.

10 Mayıs 2010 03:00

T24 - İngiliz bilim adamları, meme kanserine yakalanma riski ile bağlantılı 5 yeni genetik faktör daha keşfetti.

Bunun hastalığın nedenlerini daha iyi anlamayı sağlayacağı ve tedavi yöntemlerini geliştirmek için ip uçları vereceği belirtildi.

Cambridge Üniversitesi'nden Douglas Easton öncülüğündeki araştırma ekibi, 16 bin 536 hastanın gen haritasını tarayarak 5 yeni gen çeşidi buldu.

Nature gazetesinde yayınlanan araştırmayı yapan Easton ve meslektaşları, bulguların meme kanserine neden olan diğer 13 gen çeşidine eklendiğini ve hastalığa yakalanma riskinin yüzde 8'inin açıklanmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Kadınlarda en çok görülen kanser türü olan meme kanseri nedeniyle her yıl dünya çapında yaklaşık yarım milyon insan hayatını kaybediyor.



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