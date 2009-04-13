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Meme kanseri'ne savaş açtılar

'Pembe Güç' meme kanseri derneğinin tanıtım klibinde, ünlü sanatçılar rol aldı

13 Nisan 2009 03:00

Nermin Ceri ve Özlem Aysoy tarafından "Daha çok meme kanserli kadına ulaşabilmek, onlara yalnız olmadıklarını hatırlatabilmek ve her konuda yardımcı olabilmek" adına kurulan "Pembe Güç" derneğinin tanıtım klibine, ünlü kadınlar rol aldı.

Sibel Can'dan Oya Başar'a, Ebru Uygun'dan Nevval Sevindi'ye, Burcu Kara'dan Orhan Kılıç'a kadar birçok ünlü, Pembe Güç'ün halkla buluşacağı tanıtım filminde hiçbir ücret almadan, bilinçlendirici anonslarıyla yer aldı. Ünlüler, meme kanserine karşı duyarlılığı artırmak adına "Erken teşhis hayat kurtarır", "Kanser hayatın sonu demek değildir","Doğru beslenin, kanseri önleyin" gibi anonsları ile dikkat çekmeyi hedefliyor. Erkan Nas'ın prodüksiyonunu gerçekleştirdiği klipte plastik makyaj uzmanı Figen Tokmak ve saç tasarımda Yüksel Altun da katkıda bulundu.

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