Meme kanserine dikkat çekmek için hazırlanan "Eksik olmayın" afişine tepki

İnönü Üniversitesinin düzenlediği yarışmada birinci olan meme kanseriyle ilgili afiş, üzerindeki 'Eksik olmayın' ifadesi nedeniyle tepki topladı.

İnönü Üniversitesinin 2018 yılı başında düzenlediği ‘Görsellerle Hastalıklar' yarışmasnda birinci seçilen meme kanseri afişi sosyal medyada tepki topladı. Erhan Yalur isimli tasarımcının imzasını taşıyan afişte memesi kesilmiş bir kadın figürü kullanıldı ve "Eksik olmayın" ifadesine yer verildi. Afiş sosyal medyada kadınların tepkisini çekti.

Başvuruları şubat ayında alınan yarışmada çoğunluğu İnönünü Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Prof. Dr. Zakir Azizov, Ayşe Denizli, Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Dr. Levent Efe, Doç. Dr, Yüksel Göğebakan, Yrd. Doç. Dr. Sevtap Kanat, Yrd. Doç Dr. Serdar Mutlu, Prof. Dr. Canan Ceren Özcan, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı seçici kurul olarak yer aldı. Yarışmanın sonuçları 13 Mart 2018'de açıklandı ve tepki çeken afiş, çeşitli kategorilerden birinciler arasında yer aldı.

Erhan Yalur'un afişi sosyal medyada paylaşması ile tepkiler hızla çoğaldı. Kadın örgütlerinin yanı sıra meme kanseri nedeniyle ameliyat olmuş ve memesini kaybetmiş çok sayıda kadın afişi eleştiren paylaşımlarda bulundu.

Nazlıaka: Kadınlar değil, bu görüştekilerin kafasında bir kaç tahta eksik

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da afişi eleştirenler arasındaydı. Nazlıaka afişle ilgili olarak, "Bu görseli seçenler şunu bilsin, meme kanseri olan kadınlar eksik değildir ama bence bu görüşte olanların kafasında birkaç tahta eksik" dedi.

Grafik tasarımcı Yalur'dan açıklama

Grafik tasarımcı Erhan Yalur tepkiler üzerine Instagram hesabından şu açıklamayı yayınladı:

Euro 2024 adaylığında Türkiye'nin logo yarışmasını kazanmıştı

Tepki çeken afişi tasarlayan Erhan Yalur geçen günlerde Almanya’nın ev sahipliği yapmaya hak kazandığı Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda, ev sahipliğine aday olan Türkiye’nin logo yarışmasını da kazanmıştı.