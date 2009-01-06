Meme kanserinde rol oynayan gen bulundu

Bilim insanları, ölümcül meme kanserlerinde önemli rol oynadığını düşündükleri bir gen keşfetti. Bu genin, kanserin sıçraması ihtimalini artırdığı ve hastalığı kemoterapiye karşı dirençli hale getirdiği belirtildi.



Saldırgan meme kanseri olan hastalarda, MTDH adlı genin anormal derecede genetik değişikliğe uğramış olduğunu belirleyen New Jersey Kanser Enstitüsü araştırmacıları, bu geni durduracak ilaçların, tümörlerin metastaz yapma ihtimalini düşürebileceğini belirtti.



Araştırması Cancer Cell dergisinde yayımlanan Dr. Michael Reiss, bu çalışmayla hem metastaz geninin keşfedildiğini, hem de bunun, işleyiş biçimi tam olarak ortaya çıkarılan birkaç genden biri olduğunu söyledi.



Reiss, bunun bilim adamlarına metastazı engelleyecek bir ilaç bulunması imkânı verdiğini kaydetti.



250 hastadan alınan tümör örneklerine bakan bilim adamları, saldırgan tümörlerde MTDH’nin çok aktif olduğunu belirledi.



Laboratuvar farelerine, bu genetik değişikliğin bulunduğu hastalardan alınan tümör hücrelerini zerk eden bilim adamları, farelerde yayılma eğilimi daha fazla olan tümörlerin oluştuğunu gördü. Deneklerdeki tümörün de, geleneksel kemoterapi ilaçlarına direncinin daha fazla olduğu tespit edildi.



Araştırmacılardan, Princeton Üniversitesinden Yibin Kang, bu keşfin hem meme kanserinin sıçramasını önleyecek ilaçların bulunmasını, hem de hastanın tedaviye daha cevap verir hale gelmesini sağlayacağını umduklarını söyledi.



MTDH’nin diğer kanser türlerinde de rol oynuyor olabileceğini bildiren Kang, genin faaliyetlerini nötralize eden bir antikor geliştirilmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu kaydetti.



(AA)