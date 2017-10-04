Meme kanserinde farkındalık için yürüdüler

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, meme kanserine karşı \'Korkma Farkında Ol\' sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Antalyaspor ve Memorial Antalya Hastaneleri işbirliğiyle düzenlenen meme kanseri farkındalık yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı\'nda başladı. \'Korkma Farkında Ol\' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, AGC Başkanı Mevlüt Yeni\'nin yanı sıra Pembe Chevrolet Grubu, dünyada 1 milyondan fazla üyeye sahip motosiklet tutkunlarının oluşturduğu HOG grubu ile Meme Kanseri Antalya Psikososyal Destek Grubu olan Pembe Athenalar destek verdi. Yürüyüş boyunca Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da marşlarıyla gruba eşlik etti. Yürüyüşe Antalya\'da yaşayan yerleşik yabancı kadınlar da katıldı.

KADINLAR PEMPE TİŞÖRTLE YÜRÜDÜ

Tarihi Saat Kulesi önünden geçerek Atatürk Caddesi\'nden Karaalioğlu Parkı\'na ulaşan kadınlı erkekli gruba, çevredeki esnaf ve vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Ellerinde \'Kendi kendine meme muayenesi yapıyor musun\', \'Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır\', \'Korkma farkında ol, geç kalma\', \'Meme farkındalığı için ayna karşısında 5 dakika\' yazılı döviz taşıyan kadınlar, giydikleri pembe tişört ve fularlarıyla yürüdü. Motosiklet grubu, yürüyüşe grubun önünde seyrederek eşlik etti. Yürüyüşe pembe otomobiliyle katılan bir kişi de aracıyla kadınlara eskortluk yaptı.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, \"Meme kanserini ne kadar erken dönemde teşhis edersen, hastalarımızın kurtulma ihtimali o kadar fazla. Ağır tedavi görme ihtimalleri de o kadar az. Dolayısıyla yaşam kalitelerini bozmadan, yaşama döndürebiliyoruz. Meme kanseri erken tanı olması yönünden farkındalığı çok önemli buluyoruz. Biz de iyileşmiş hastalarımız, hasta yakınlarımız, tedavisi sürenler ve Antalya halkı ile birlikte farkındalık yürüyüşü yapıyoruz\" dedi.

Meme kanserine erkeklerin yakalanma oranının yüzde 1\'den daha az olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Özdoğan, erkeklere memelerinde bir kitle fark ettiklerinde doktora gitmelerini tavsiye ettiklerini söyledi.

Yürüyüşe üzerinde \'Korkma, Farkında Ol, Geç Kalma\' yazan pembe renkli tişörtle katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, \"Biz şehrimizin sağlıklı olmasını, insanımızın sağlıklı olmasıyla ilişkilendiriyoruz. Kanser, bugün yüzde 25 oranında sağlığımızı tehdit eder noktada. Kanserde tedaviden önce erken teşhis önem arz ediyor. Erken teşhis tedavi merkezleri çok önemli. Büyükşehir olarak mamografi cihazlarının bulunduğu merkezlerde ücretsiz hizmet veren yerler bulunduruyoruz\" diye konuştu.

Yürüyüşün ardından vatandaşlar ellerindeki pembe balonları gökyüzüne bırakarak etkinliği sonlandırdı.



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