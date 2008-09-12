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Sağlık

Meme kanserinde ağrısız teşhis dönemi

Meme kanseri teşhisinde yararlanılan Kızılötesi Termal Görüntüleme (DITI) sistemiyle ağrısız tarama yapılabiliyor.

12 Eylül 2008 03:00

Meme kanseri teşhisinde yararlanılan Kızılötesi Termal Görüntüleme (DITI) erken uyarı sistemi ile radyasyona maruz kalınmadan, ağrısız tarama yapılabildiği belirtildi.

Meme kanseri

Menopoz ve meme kanseri

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Balcısoy, DITI uygulamasında kişinin hiçbir şekilde radyasyona maruz kalmadığını ve vücuda temas olmadığını kaydetti.

Balcısoy, uygulamanın özellikle mamografi çekiminin pek etkili olmadığı 40 yaşın altındaki kadınlar için özellikle yararlı olduğunu kaydetti. DITI sistemi vücudun yapısal farklılıkları yerine ısı farklılıklarını takip etmesi nedeniyle başlangıç aşamasındaki oluşumları tesipit edebiliyor.
 
(AA)

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