Meme kanserinde ağrısız teşhis dönemi

Meme kanseri

Menopoz ve meme kanseri



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Balcısoy, DITI uygulamasında kişinin hiçbir şekilde radyasyona maruz kalmadığını ve vücuda temas olmadığını kaydetti.Balcısoy, uygulamanın özellikle mamografi çekiminin pek etkili olmadığı 40 yaşın altındaki kadınlar için özellikle yararlı olduğunu kaydetti. DITI sistemi vücudun yapısal farklılıkları yerine ısı farklılıklarını takip etmesi nedeniyle başlangıç aşamasındaki oluşumları tesipit edebiliyor.