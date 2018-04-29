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BBC Türkçe

Meme kanseri yardım derneği kurucusu kendisine 31 bin sterlin ödedi

İngiltere'de Ulusal Kalıtsal Göğüs Kanseri Yardım Hattı adlı derneğin kurucusu Wendy Watson'ın, yasaları çiğneyerek 31 bin sterlini hesabına geçirdiği belirlendi. 2012'den bu yana aldığı bağışların sadece yüzde 2,8'ini yardım faaliyetlerine ayırdığı ortay

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de Ulusal Kalıtsal Göğüs Kanseri Yardım Hattı adlı derneğin kurucusu Wendy Watson'ın, yasaları çiğneyerek kendi hesabına 31 bin sterlin geçirdiği tespit edildi. 2012'den bu yana aldığı bağışların sadece yüzde 2,8'ini yardım faaliyetlerine ayırdığı ortaya çıkan dernek hakkında soruşturma açıldı.

Wendy Watson, Ulusal Kalıtsal Göğüs Kanseri Yardım Hattı'nı 1996 yılında kurmuştu.

Watson, 2014-2015 mali yılı sonrası derneğe bağışlanan paraların önemli bir bölümünü hesabına geçirmekle suçlanıyor.

Dernek ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Watson hakkında "usülsüzlük" iddiasıyla soruşturma açıldı. Watson'un avukatları ve dernek, söz konusu ödemenin "yanlışlıkla" yapıldığını söylüyor.

İngiliz Daily Telegraph gazetesine konuşan Watson ise dernekte gönüllü olarak çalıştığını söyledi. Watson, "Bu çağrı hattının hayatta kalması için on binlerce sterlin ödedim. Tek yaptığım hayat kurtarmaktı. Kendime zerre kadar menfaat sağlamadım" dedi.

Wendy Watson, İngiltere'de "önleyici mastektomi" olarak bilinen meme ameliyatını geçiren ilk kadın.

Ameliyatın ardından meme kanseri hastalarına kişisel olarak destek vermek için Ulusal Kalıtsal Göğüs Kanseri Yardım Hattı'nı kuran Watson, bu hizmetleri nedeniyle Britanya İmparatorluk Nişanı üyeliğine layik görülmüştü.

2013'te ABD'li oyuncu Angelina Jolie'nin ameliyatıyla gündeme gelen önleyici mastektomi, gen haritasında kanser riski görülen hastaların göğüs ya da göğüslerini aldırması anlamına geliyor.

Watson'ın kurduğu Ulusal Kalıtsal Göğüs Kanseri Yardım Hattı ise 1996-2012 yılları arasında başkent Londra dahil 5 bölgede bulunan yardım mağazaları üzerinden yılda yaklaşık 1 milyon sterlin topladı.

Ancak yardım kuruluşunun muhasebe kayıtlarına göre, bağışların sadece yüzde 2,8'i çağrı hattı gibi "yardım faaliyetlerine" ayrıldı. Paranın geri kalanı ise derneğin bağış için satış yaptığı dükkanların yönetimine ve buradaki çalışanlara ödendi.

İngiltere'de bu gibi vakıf ve dernekler, topladıkları bağışların ortalama yüzde 83'ünü yardım faaliyetlerine harcıyor.

İngiltere'de dernekleri ve vakıfları İngiliz Yardım Derneği Komisyonu adlı bir kuruluş denetliyor. Ülke yasaları uyarınca komisyonunun izni olmadan, vakıf yöneticilerine ödeme yapılması yasak.

Ülkede yardımların adil ve şeffaf olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıp ulaştırılmadığını izleyen True and Fair Foundation adlı bağımsız kuruluş ise olayı tam bir "skandal" olarak nitelendirdi.

İngiliz Yardım Derneği Komisyonu da Ulusal Kalıtsal Göğüs Kanseri Yardım Hattı ile ilgili kayıtları doğru tutmamakla suçlanıyor.

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