Meme kanseri, vücuda kemik yapısını değiştirerek yayılıyor

Meme kanserinin vücuda yayılabilmek için kemik yapısını değiştirdiği belirlendi. Sheffield Üniversitesi'nden bilim insanları, tümörlerin daha rahat büyüyebilmek için kemik yapısını topraktan beslenirmişçesine kullandığını belirtiyor. Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, kemikleri kanserli tümörünün kötü etkilerinden korumanın mümkün olduğu; böylece kanserin yayılmasının önlenebileceği ileri sürülüyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Sheffield Üniversitesi'nde kemik ve kanser biyolojisi dalında görevli Dr. Alison Gartland, "Meme kanserinin metastas yapmasını önleme konusunda, bu bulguların büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Birincil kanser hücreleri, alenen, kendi büyümelerini sağlamak için, toprağı gübreler gibi, kemiği kullanıyor. Tümörün daha iyi büyüyebilmesi için LOX enzimi, kemik yapısını değiştiriyor" dedi.

Kanserle mücadele kurumları son araştırma ve verilerin "yepyeni bir araştırma alanı açtığını" belirtti.

Vücudun diğer yerlerine de yayılan meme kanserlerinin % 85'i eninde sonunda kemiğe ulaşıyor. Kemik kanserinin tedavisi, meme kanserine nazaran çok daha güç ve daha ölümcül olabiliyor.

Bilim insanları ikincil kansere yakalanan hastalarda daha yüksek düzeyde LOX enzimi bulunduğunu saptadı. LOX enzimi kanserli tümörlerce üretiliyor ve kana karışıyor.

Fareler üzerinde yapılan bir dizi deneyde, LOX enziminin bu süreci aksattığı ve kemikte doku bozukluğu ile deliklere yol açtığı gözlendi.

LOX üretimini engellemek için kullanılan ilaçların ise kanserin yayılmasını önlediği görüldü.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler bisfosfonat adlı bazı osteoartrit ilaçlarının kanserin yayılmasını önleyebildiğini ortaya koymuştu.

Bisfosfonatlar ayrıca kemiğin güçlenebilmesi için yenilenmesi sürecinde de etkili oluyor. Bu etkinin varlığı, yalnızca östrojen reseptörü negatif meme kanserlerinde görüldü.

'Meme kanserininin kemiğe sıçraması zorlu sonuçlar yaratıyor'

Meme kanserlerinin üçte biri bu türde ve bu tür çok daha ölümcül. Meme Kanseri Kampanyası'nda görev yapan Katherine Woods, "LOX enziminin oynadığı rolün ortaya çıkarılmasıyla, meme kanserinin kemiğe sıçramasını durduracak araştırmalarda ve tedavi yollarında yepyeni bir yol açılmış oluyor. Bu araştırma bisfosfonatların ikincil meme kanserini yayılmadan durdurabilediği yolunda giderek artan verileri de destekliyor. Meme kanserinin kemiğe sıçraması çok zorlu sonuçlar yaratıyor. Pek çok kadın kemik ağrıları çekiyor, kemiklerinde kırıklar, çatlaklar oluşuyor ve önlerinde kalan yaşam süresini yakınlarıyla geçirecek yerde, karmaşık ameliyatlar olmaları gerekiyor" diyor.

Uzmanlar bu bulguların kalın bağırsak kanseri için de geçerli olabileceğini kaydediyor