Meme kanseri türü 180’e çıktı

Meme kanserinin yeni 72 türü belirlendi. Böylece meme kanserinin türleri 180’e çıktı.

Dünya çapında 300 faklı bilimsel kuruluşta yapılan 550 araştırmayı inceleyen Onco Array Konsorsiyumu’nun Nature Dergisi’nde yayımlanan derlemesine göre, farklı gen mutasyonları, diğerlerinden tamamen farklı 72 meme kanserinin var olduğunu ıspatlıyor.

Angelina Jolie’nin çifte mastektomi yapmasına yol açan BRCA1 bu mutasyonlardan sadece biri. Onco Array’e göre belirlenen yeni türler ışığında meme kanseri yeni teşhis ve tedavilerinin belirlenmesi gerektiği de vurgulandı. Makalenin yazarlarından Jacques Simart, çok çeşidin ortaya çıkarılmasının bir karmaşaya değil kişiye özel etkin tedavilerin geliştirilmesine yol açacağına inandığını söyledi.