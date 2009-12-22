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Yaşam

Meme kanseri tedavisinde yeni umut

22 Aralık 2009 23:56

Amerikalı araştırmacılar, deneme aşamasındaki bir ilacın meme kanseri kök hücrelerinin öldürülmesinde etkili olduğunu açıkladı.

Meme kanserinin ilerlemiş safhalardaki tedavisi için hayvanlar ve kadınlarda yapılan araştırmalar sonucunda, Merck & Co Inc firması tarafından geliştirilmekte olan deneme aşamasındaki MK-0752 ilacının kemoterapiden sonra memede kalan kanser kök hücrelerini öldürebildiği belirlendi.

Amerikan Kanser Araştırmaları Birliği San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu'nda araştırmayla ilgili çalışmalarını sunan Baylor Tıp Okulu'ndan doktor Jenny Chang, kanser kök hücrelerinin tümörlerden farklı olarak terapiye direnç gösterdiklerini belirtti. Doktor Chang, kök hücrelerinin yeniden üreyebildiklerini, nüksedici olduklarını ve metastaza neden olduklarını bildirdi.

Chang, çalışmalarında bundan sonraki adımın ilacın daha büyük ve ilerlemiş safhalarda denenmesi olacağını kaydetti.

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