Meme Kanseri tedavisinde yeni ilaçlar

T24 - Meme kanserinin tedavisi için geliştirilen yeni ilaçların, hastalar üzerinde denenmesine başlandı.



Voive of America'nın haberine göre denemeler Amerikan Hükümeti ve üç büyük ilaç firması arasında oluşturulan ortaklık çerçevesinde yürütülüyor.



Beş yeni meme kanseri ilacıyla ilgili araştırmaların 5 yılda 26 milyon dolara mal olması bekleniyor.



20 kanser araştırma merkezinde yapılacak denemelerin, ilaçların piyasaya sürülmesini hızlandırması amaçlanıyor.



Araştırmaya Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’yle Ulusal Sağlık Enstitüleri de katkıda bulunuyor.