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Sağlık

Meme kanseri tedavisinde sevindirici gelişme

Japon bilim insanları, meme kanserini bastırdığını düşündükleri bir enzim bulduklarını bildirdiler.

09 Şubat 2009 02:00

Japon bilim insanları, meme kanserini bastırdığını düşündükleri bir enzim bulduklarını bildirdiler.

Nature Cell Biology dergisinde yayımlanan makalede, CHIP enziminin, kansere yol açan proteinlerin sayısını azaltarak, hastalığın yayılmasını önleyebildiği belirtildi.

Bilim insanları, farelere, biri CHIP enzimi taşıyan, diğeriyse taşımayan iki çeşit insan meme kanseri hücresi zerk ettiler.

Araştırma sonunda, CHIP enzimli hücrelerin bulunduğu farelerdeki tümörün, enzimin bulunmadığı farelere oranla çok daha küçük olduğu belirlendi.

Araştırmayı yapanlardan Junn Yanagisawa, "Vardığımız sonuç, CHIP proteininin meme tümörünün büyümesini ve metastazı önlediğidir" dedi.

Meme kanseri tedavisinde, tümördeki CHIP proteini seviyesini ölçmenin, tedavi açısında önemli bir bilgi sağlayacağını belirten Yanagisawa, "Dahası, CHIP proteini seviyesini ve faaliyetini artıran yeni bir tedavi yöntemi bulunabilir" dedi.

Meme kanseri, akciğer kanserinden sonra en yaygın kanser türü.

(AA)

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